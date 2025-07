Koop de Lambo van Rico Verhoeven op Marktplaats

Als je hier in rondrijdt zul je niet snel verkeersruzies krijgen.

Als je het formaat van Rico Verhoeven hebt, zul je helaas niet in alle auto’s passen. We weten dat hij in ieder geval in een McLaren 720S past, en verder zien we hem vooral in grote SUV’s. Één daarvan kan nu van jou zijn, want er staat een ex van Rico Verhoeven op Marktplaats.

Het betreft zelfs een gepersonaliseerd exemplaar: de Lamborghini Urus ‘RV12 Edition’. RV verwijst uiteraard naar de intialen van Rico, en 12 is het aantal keer dat hij zijn wereldtitel geprolongeerd heeft. Daarom zien we zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant RV12 terugkomen.

De auto is verder ook niet standaard. Met een normale Urus sta je natuurlijk voor lul als BN’er of influencer. Daarom is deze auto voorzien van een Urban Automotive-bodykit. De 23 inch wielen zijn eveneens afkomstig van Urban.

Net als zijn vorige eigenaar is deze Lamborghini Urus een echte krachtpatser, met 780 pk. Dat is 130 pk meer dan een standaard Urus. Daarmee wordt het extra gewicht van Rico Verhoeven aardig gecompenseerd.

Rico Verhoeven nam deze auto in ontvangst op zijn 36ste verjaardag, zo liet hij zien in een Insta-post. Dat was in april. Nu weten we dat social media-figureren snel van auto wisselen, maar deze auto staat wel héél snel op Marktplaats. Het lijkt erop dat het vooral een slimme PR-stunt is van Roobol Exclusive, al rijdt Rico wel echt rond met deze Urus.

Deze Lamborghini Urus RV12 Edition staat nu in ieder geval te koop, met 35.000 kilometer op de teller. De vraagprijs op Marktplaats is €369.900, en dat is meer dan de nieuwprijs. Vind je dat te duur? Geen probleem, dan rijdt Rico Verhoeven er gewoon nog wat langer mee.