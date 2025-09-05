Nieuwe Mercedes GLC is één en al scherm

Mercedes heeft het spelletje ‘Wie heeft het grootste scherm’ uitgespeeld.
Nog drie nachtjes slapen en dan gaat de IAA van start in München. Het grote nieuws van Mercedes is de gloednieuwe elektrische GLC. Zondag trekt Mercedes het doek van deze auto, maar vandaag onthullen ze alvast het interieur. Meestal is dit niet het meest spannende gedeelte van een auto, maar het interieur van de nieuwe GLC is zeker bijzonder.
In de GLC introduceert Mercedes namelijk hun nieuwe Hyperscreen. En ja, dames en heren, het is zover: we zijn op het punt dat het dashboard letterlijk één groot scherm is. Het scherm in de GLC heeft een diameter van maar liefst 39,1 inch, wat neerkomt op bijna een meter.
Het Hyperscreen kennen we al uit de Mercedes EQS, maar dat waren duidelijk drie losse schermen, die samengebracht waren onder één paneel. Bij de GLC loopt het scherm echt naadloos door over de volledige breedte van het dashboard.
Qua opzet is het dashboard verder gelijk aan dat van de nieuwe CLA. In die auto zagen ook al de kenmerkende ronde ventilatieroosters aan weerszijden van het dashboard. Ook het stuur is vrijwel identiek. Reken er op dat we dit interieur nog in heel veel Mercedes-modellen terug gaan zien.
Voor alle duidelijkheid: het gaat hier om de ‘GLC met EQ Technology’, wat een op zichzelf staand model is. Mercedes heeft straks dus twee verschillende GLC’s in het gamma. Dat is anders dan bij de CLA, waarbij de elektrische variant en de variant met verbrandingsmotor qua uiterlijk identiek zijn.
Aanstaande zondag gaat Mercedes ook de buitenkant en alle technische details onthullen. Uiteraard lees je dat hier, op Autoblog.
Reacties
KEV9 zegt
Prachtig, maar veel belangrijker is, kunnen ze concurreren met de Chinezen qua prijs en luxe.
GJZ zegt
Gewoon klassieke klokken is toch echt mooier en overzichtelijker dan een scherm met alles erin gestopt.
Hopelijk komt dit echt weer terug net als knoppen om functies te bedienen.
b00st zegt
Dat komt helaas nooit terug. We gaan ook niet terug naar een Blackberry of Nokia. En diegenen die het mooier vinden vanuit nostalgie zullen steeds minder talrijk worden.
ty5550 zegt
Het is maar hoe je het ziet, bij een gsm was het scherm en de toetsen al extreem klein. Vergelijk je het met een computer, dan gebruiken verkiezen de meesten toch een toetsenbord en muis ipv enkel een touchscreen scherm.
Motomoto zegt
@GJZ: helemaal met je eens!
ty5550 zegt
Ik vind er eerlijk gezegd weinig aan. Zit je de hele dag al naar een scherm te turen, moet je in de auto wéér op zo’n gigantisch scherm staren. Zijn Mercedes-klanten daar echt vragend naar? Telkens als er nog ergens wat fysieke knoppen te vinden zijn, springen reviewers quasi omhoog qua blijdschap. Euro NCAP wordt ook steeds strenger voor merken die alles in schermen proppen. En je ziet dat sommige andere fabrikanten er ondertussen ook alweer van terugkomen.
Johanneke zegt
Zit iemand hier op te wachten? Zelfde met die schermen voor de passagiers. Ik heb er nooit mee gereden, dus wat weet ik, maar waar gebruik je zoiets voor. Het infotainment scherm zit er vlak naast. Je telefoon kan je meer op. Wil je niet gewoon een keer naar buiten kijken of praten ipv weer naar een scherm staren.
Sir_Vmax zegt
Bij een aanrijding krijg je animatie van een airbag dan ofzo? Wat een ongelofelijk stompzinnig concept is het toch.