Nieuwe Mercedes GLC is één en al scherm

Mercedes heeft het spelletje ‘Wie heeft het grootste scherm’ uitgespeeld.

Nog drie nachtjes slapen en dan gaat de IAA van start in München. Het grote nieuws van Mercedes is de gloednieuwe elektrische GLC. Zondag trekt Mercedes het doek van deze auto, maar vandaag onthullen ze alvast het interieur. Meestal is dit niet het meest spannende gedeelte van een auto, maar het interieur van de nieuwe GLC is zeker bijzonder.

In de GLC introduceert Mercedes namelijk hun nieuwe Hyperscreen. En ja, dames en heren, het is zover: we zijn op het punt dat het dashboard letterlijk één groot scherm is. Het scherm in de GLC heeft een diameter van maar liefst 39,1 inch, wat neerkomt op bijna een meter.

Het Hyperscreen kennen we al uit de Mercedes EQS, maar dat waren duidelijk drie losse schermen, die samengebracht waren onder één paneel. Bij de GLC loopt het scherm echt naadloos door over de volledige breedte van het dashboard.

Qua opzet is het dashboard verder gelijk aan dat van de nieuwe CLA. In die auto zagen ook al de kenmerkende ronde ventilatieroosters aan weerszijden van het dashboard. Ook het stuur is vrijwel identiek. Reken er op dat we dit interieur nog in heel veel Mercedes-modellen terug gaan zien.

Voor alle duidelijkheid: het gaat hier om de ‘GLC met EQ Technology’, wat een op zichzelf staand model is. Mercedes heeft straks dus twee verschillende GLC’s in het gamma. Dat is anders dan bij de CLA, waarbij de elektrische variant en de variant met verbrandingsmotor qua uiterlijk identiek zijn.

Aanstaande zondag gaat Mercedes ook de buitenkant en alle technische details onthullen. Uiteraard lees je dat hier, op Autoblog.