Autoblog.nl

Politie pakt Mustang af van hardleerse wegpiraat

Auteur: , gepost om 12 Reacties

Als je het rijbewijs niet meer af kunt pakken, dan maar de auto.

Als je meer dan 50 km/u te hard rijdt en je rijbewijs wordt afgepakt is dat voor de meeste mensen toch even schrikken. Vraag maar aan collega @nicolasr. De volgende keer denk je wel drie keer na voordat je te hard gaat rijden. Of nou ja… niet iedereen.

Op een Mustang-rijder maakte het afpakken van zijn rijbewijs geen enkele indruk, zo blijkt uit een bericht van de politie. De agenten spotten de auto in kwestie tijdens een avonddienst op de A15 bij Elst. De Mustang had er flink de gang in en de politie besloot de auto te volgen.

De ‘Stang beging meerdere snelheidsovertredingen en andere verkeersovertredingen. Nadat de bestuurder een snelheidsovertreding van 54 km/u noteerde besloot de politie de auto aan de kant te zetten. En jullie weten wat meer dan 50 km/u te hard betekent: rijbewijs kwijt.

Wat bleek? Dit was niet de eerste keer. De Mustang-rijder was al twee keer eerder zijn rijbewijs kwijt geweest. Ook had hij al twee keer een waarschuwingsbrief op de mat gekregen. Dat doet de politie tegenwoordig als onderdeel van de actie ‘Op de radar’. Maar dat alles had niet geholpen.

Enfin, het rijbewijs werd dus voor de derde keer ingenomen, wat betekent dat de man niet op eigen houtje verder mocht. Maar je raadt het al: 5 minuten later kwam de Mustang doodleuk voorbij rijden. Het rijbewijs kon de politie niet meer afpakken, dus deze keer besloten ze de auto in beslag te nemen. Dat zal ‘m leren.

Het gaat overigens om een ‘echte’ Mustang, namelijk een Mustang GT met een 421 pk sterke V8. Dat nodigt natuurlijk uit tot gas geven, maar soms is het misschien beter om je even in te houden.

Bron: Verkeerspolitie Oost-Nederland

Ook interessant!

Nieuwste artikelen

Lees Interacties

Reacties

    • potver7 zegt

      Daarbij ga je er voor het gemak maar even van uit dat een verblijf in een staatshotel wél zou helpen?

      Kijk, mensen als deze zijn hun rijbewijs niet waard, dat staat buiten kijf. Maar vooralsnog heeft hij alleen een aantal ernstige hartverzakkingen bij medeweggebruikers op z’n geweten. En daarvoor lijkt me een gevangenisstraf niet een klein beetje buitenproportioneel…

      • lekkerlinksrijden zegt

        Als je dit soort risico’s neemt, willens en wetens, dan is het poging doodslag. Dus dan een paar maanden goed brommen helpt misschien wel ja. Maar of het ook echt helpt? Sommigen willen inderdaad niet een beetje normaal meedoen in deze maatschappij, maar wat stel jij dan voor bij dit soort recidivisten?

  8. smeck zegt

    Tja welkom in Nederland waar iedereen een 572e kans verdient en echte straffen alleen zijn voorbehouden voor economische delicten tenzij je voor de 573e keer gepakt wordt. Dat is namelijk het enige waar de staat zelf iets van merkt. Veiligheid vd bevolking staat ergens onderaan de lijst door dit soort types constant weg te laten komen met een “foei, niet meer doen” en een dikke financiële bijdrage aan de staat die ze zonder moeite of uit hun zak toveren of laten verdwijnen via de schuldsanering.

    Voortaan rijden met een ingenomen rijbewijs direct straffen met verbeuren vd auto waarin ze rijden, of die nu van hun is of niet (in geval van leen/huurauto hoor je de auto niet eens te mogen rijden) en voor elke volgende overtreding een jaar extra tegels tellen in een luxe staatshotel waar ze mogen werken voor alles behalve water en droog brood.

Geef een reactie

Autoblog

Merken