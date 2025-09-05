Politie pakt Mustang af van hardleerse wegpiraat

Als je het rijbewijs niet meer af kunt pakken, dan maar de auto.

Als je meer dan 50 km/u te hard rijdt en je rijbewijs wordt afgepakt is dat voor de meeste mensen toch even schrikken. Vraag maar aan collega @nicolasr. De volgende keer denk je wel drie keer na voordat je te hard gaat rijden. Of nou ja… niet iedereen.

Op een Mustang-rijder maakte het afpakken van zijn rijbewijs geen enkele indruk, zo blijkt uit een bericht van de politie. De agenten spotten de auto in kwestie tijdens een avonddienst op de A15 bij Elst. De Mustang had er flink de gang in en de politie besloot de auto te volgen.

De ‘Stang beging meerdere snelheidsovertredingen en andere verkeersovertredingen. Nadat de bestuurder een snelheidsovertreding van 54 km/u noteerde besloot de politie de auto aan de kant te zetten. En jullie weten wat meer dan 50 km/u te hard betekent: rijbewijs kwijt.

Wat bleek? Dit was niet de eerste keer. De Mustang-rijder was al twee keer eerder zijn rijbewijs kwijt geweest. Ook had hij al twee keer een waarschuwingsbrief op de mat gekregen. Dat doet de politie tegenwoordig als onderdeel van de actie ‘Op de radar’. Maar dat alles had niet geholpen.

Enfin, het rijbewijs werd dus voor de derde keer ingenomen, wat betekent dat de man niet op eigen houtje verder mocht. Maar je raadt het al: 5 minuten later kwam de Mustang doodleuk voorbij rijden. Het rijbewijs kon de politie niet meer afpakken, dus deze keer besloten ze de auto in beslag te nemen. Dat zal ‘m leren.

Het gaat overigens om een ‘echte’ Mustang, namelijk een Mustang GT met een 421 pk sterke V8. Dat nodigt natuurlijk uit tot gas geven, maar soms is het misschien beter om je even in te houden.

Bron: Verkeerspolitie Oost-Nederland