Politie pakt Mustang af van hardleerse wegpiraat

Als je het rijbewijs niet meer af kunt pakken, dan maar de auto.
Als je meer dan 50 km/u te hard rijdt en je rijbewijs wordt afgepakt is dat voor de meeste mensen toch even schrikken. Vraag maar aan collega @nicolasr. De volgende keer denk je wel drie keer na voordat je te hard gaat rijden. Of nou ja… niet iedereen.
Op een Mustang-rijder maakte het afpakken van zijn rijbewijs geen enkele indruk, zo blijkt uit een bericht van de politie. De agenten spotten de auto in kwestie tijdens een avonddienst op de A15 bij Elst. De Mustang had er flink de gang in en de politie besloot de auto te volgen.
De ‘Stang beging meerdere snelheidsovertredingen en andere verkeersovertredingen. Nadat de bestuurder een snelheidsovertreding van 54 km/u noteerde besloot de politie de auto aan de kant te zetten. En jullie weten wat meer dan 50 km/u te hard betekent: rijbewijs kwijt.
Wat bleek? Dit was niet de eerste keer. De Mustang-rijder was al twee keer eerder zijn rijbewijs kwijt geweest. Ook had hij al twee keer een waarschuwingsbrief op de mat gekregen. Dat doet de politie tegenwoordig als onderdeel van de actie ‘Op de radar’. Maar dat alles had niet geholpen.
Enfin, het rijbewijs werd dus voor de derde keer ingenomen, wat betekent dat de man niet op eigen houtje verder mocht. Maar je raadt het al: 5 minuten later kwam de Mustang doodleuk voorbij rijden. Het rijbewijs kon de politie niet meer afpakken, dus deze keer besloten ze de auto in beslag te nemen. Dat zal ‘m leren.
Het gaat overigens om een ‘echte’ Mustang, namelijk een Mustang GT met een 421 pk sterke V8. Dat nodigt natuurlijk uit tot gas geven, maar soms is het misschien beter om je even in te houden.
Bron: Verkeerspolitie Oost-Nederland
Reacties
octaan64 zegt
Een paard met een ezel aan de teugels.
lekkerlinksrijden zegt
Voor totaal idioten als dit figuur moeten er andere maatregelen komen, als je echt niet wilt leren van je fouten moet de rechter maar een tijdje zeepjes rapen in het staatshotel opleggen denk ik.
Robert zegt
Laten we eens beginnen met het verbeurd verklaren van de auto in kwestie. Kunnen wij ons er straks aan verlekkeren als deze van overheidswege wordt geveild via Domeinen.
potver7 zegt
Daarbij ga je er voor het gemak maar even van uit dat een verblijf in een staatshotel wél zou helpen?
Kijk, mensen als deze zijn hun rijbewijs niet waard, dat staat buiten kijf. Maar vooralsnog heeft hij alleen een aantal ernstige hartverzakkingen bij medeweggebruikers op z’n geweten. En daarvoor lijkt me een gevangenisstraf niet een klein beetje buitenproportioneel…
lekkerlinksrijden zegt
Als je dit soort risico’s neemt, willens en wetens, dan is het poging doodslag. Dus dan een paar maanden goed brommen helpt misschien wel ja. Maar of het ook echt helpt? Sommigen willen inderdaad niet een beetje normaal meedoen in deze maatschappij, maar wat stel jij dan voor bij dit soort recidivisten?
donjunior zegt
Auto afpakken, dat zouden ze oprecht vaker moeten doen.
aerohead zegt
Met dit softe beleid blijven dit soort figuren de weg onveilig maken.
Strike 1: rijbewijs innemen.
Strike 2: auto innemen en verbeuren
Strike 3: zitten
Strike 4: ehhhm … iets heel rigoureus
potver7 zegt
Als je iedereen die voor de vierde keer iets gevaarlijks doet op de openbare weg meteen rigoreus aanpakt, wordt het wel lekker rustig op straat. Maar het slaat natuurlijk helemaal nergens op.
kniesoor zegt
Voorgoed in de shredder met dat roze pasje. En gooi die dwaas er maar meteen achteraan.
ghengiskhan zegt
Het lastige met dit soort eikels is er maar 1 oplossing is om dit gedrag te stoppen. Maar dat is in strijd met de beginselen van de Nederlandse rechtsstaat.
nicolasr zegt
WEGPIRAAT!!! VERKEERSCRIMINEEL!!! OP HET MARKTPLEIN AAN DE SCHANDPAAL ERMEE!
smeck zegt
Tja welkom in Nederland waar iedereen een 572e kans verdient en echte straffen alleen zijn voorbehouden voor economische delicten tenzij je voor de 573e keer gepakt wordt. Dat is namelijk het enige waar de staat zelf iets van merkt. Veiligheid vd bevolking staat ergens onderaan de lijst door dit soort types constant weg te laten komen met een “foei, niet meer doen” en een dikke financiële bijdrage aan de staat die ze zonder moeite of uit hun zak toveren of laten verdwijnen via de schuldsanering.
Voortaan rijden met een ingenomen rijbewijs direct straffen met verbeuren vd auto waarin ze rijden, of die nu van hun is of niet (in geval van leen/huurauto hoor je de auto niet eens te mogen rijden) en voor elke volgende overtreding een jaar extra tegels tellen in een luxe staatshotel waar ze mogen werken voor alles behalve water en droog brood.