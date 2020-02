Koop deze Roush Ford F-150 met fabrieksgarantie

Die Amerikanen kunnen wel goed namen geven zeg. Deze Roush Ford F-150 kan een paar coole namen op zijn bips zetten: SC en Nitemare.

Stel, je wilt een gave pick-up met veel vermogen, maar wel een beetje kwaliteit? Dan kan het lastig worden. Natuurlijk, voor veel Amerikaanse pickups is er voldoende te krijgen. Meer vermogen is het probleem niet. De levensduur is in veel gevallen ook niet verkeerd, maar bijna nooit met garantie. Gelukkig kun je altijd bij Roush aankloppen voor een Roush Ford F-150. Mét garantie!

Roush

Het is zo’n tuner c.q. raceteam dat telkens dichter tegen de titel van fabriekstuner aanleunt. Voor het nieuwe modeljaar van de best verkochte ‘auto’ ter wereld, de Ford F-150, heeft Roush het een en andere in de aanbieding.

Mechanische compressor

Je kan kiezen uit de Roush F-150 SC en de Roush F-150 Nitemare. Omdat de naam ‘Nitemare’ heerlijk bescheiden is, beginnen we met die auto. De Nitemare heeft een 5.0 V8 onder de kap. Deze is voorzien van een TVS R2650 mechanische compressor. Hierdoor stijgt het vermogen naar, wait-for-it, 650 pk. Het koppel gaat ook omhoog: er staat 827 Nm tot je beschikking. Er zijn dagen dat je het niet gebruikt.

22″ velgen

De F-150 Nitemare wordt geleverd met 22″ zevenspaaks velgen met Continental banden. Uiteraard krijg je de nodige stickers om de auto meer présence te geven. Een modificatie die ervoor zorgt dat de Nitemare beter smoelt en rijdt is de verlagingskit. Deze moet zorgen voor een betere wegligging en minder bodyroll. Kortom, de ideale pick-up voor iemand die voornamelijk op het asfalt rijdt.

Ruigere werk

Mocht je vaker het terrein in gaan, kies dan voor de Roush Ford F-150 SC. Deze aangepakte F-150 is voornamelijk bedoeld voor het ruigere werk. De Roush SC staat een stuk hoger op zijn wielen. Over wielen gesproken, deze zijn bij de ‘SC’ kleiner dan bij de ‘Nitemare’, alhoewel je met 20″ alsnog niets te klagen hebt. De banden zijn een stukje serieuzer: de General Tire Grabber-banden zijn ontworpen voor het betere off-road werk.

Garantie

Ook de Roush Ford F-150 SC is voorzien van dezelfde 5.0 motor met supercharger en 650 pk. Over prestaties wordt met geen woord gerept, overigens. Wel dat beide pickups onder alle omstandigheden hun mannetje staan. Dat geloven we graag. De kosten vallen heel erg mee. Het Nitemare pakket kost 19.150 dollar en het ‘SC”-pakket is van jou voor 24.000 dollar. Dan moet je alleen zelf even een F-150 met V8 meenemen. Voor beide pakketten geldt een garantie van 3 jaar.