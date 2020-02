Honda gaat S2000 onderdelen produceren

Nu zijn er nog minder redenen om géén Honda S2000 te kopen. Zeker nu bekend is dat Honda weer onderdelen gaat produceren.

De Honda S2000 is een bijzondere youngtimer. De ware petrolhead kan een dergelijke auto waarderen. Maar is het wel handig om een S2000 te kopen nu de auto 10 jaar uit productie is? Dat kan lastig worden met onderdelen, toch? Goed nieuws: Honda gaat weer splinternieuwe onderdelen leveren voor de legendarische roadster!

Social Media

Het is alleen nog niet bekend welke Honda S2000 onderdelen. Niet alleen voor ons, maar ook voor de Japanse fabrikant zélf. De reden ervoor is vrij simpel. Honda is op dit moment via Social Media aan het inventariseren welke onderdelen men graag zou willen zien. Dat doet de motorenleverancier van Max Verstappen tot 30 april.

Japan

De onderdelen zullen op deze speciale pagina worden gepubliceerd. Wat er precies staat is onduidelijk, maar ondergetekende heeft nu erg veel zin in Unagi. Het is de bedoeling dat Honda de onderdelen van juni 2020 gaat leveren. Of de onderdelen alleen voor de Japanse markt zijn of ook voor Europa en de VS, is nog niet duidelijk. Gelukkig is er altijd nog online postorder. Als je een beetje handig bent met Google Translate en PayPal kun je een eind komen, overigens.

Modulo

Honda haalde afgelopen week al het nieuws met speciale onderdelen voor de S2000. Dat waren voornamelijk milde upgrades die via Honda Modulo geleverd kunnen worden. Denk aan een sportonderstel, nieuwe voorbumper en achterspoiler. In dit geval zou het gaan puur om originele Honda S2000 onderdelen.

Niet de eerste

Honda is met dit programma niet de eerste Japanse fabrikant die opnieuw onderdelen gaat maken voor een iconisch model dat op leeftijd begint te raken. Zo heeft Toyota de productie van de Supra (A70 en A80) onderdelen aangeslingerd en kun je met een Skyline GT-R (R32, R33 en R34) bij Nissan terecht.