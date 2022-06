Volgende Toyota GR krijgt vier deuren

De volgende Toyota GR wordt een handige. Een extra praktische GR met vier deuren klinkt als muziek in de oren!

Het Toyota GR label is een bijzondere. Toyota plakt de GR-badge overal op, maar als GR vóór de typenaam staat, dan is het iets bijzonders. Denk aan de GR Yaris, GR Corolla, GR 86 en GR Supra. Het zijn auto’s die bijna zonder uitzondering de traditionele petrolhead aanspreken. Prima auto’s om elke dag te gebruiken, maar wel met een extra sportief en speciaal randje, dat je niet snel aantreft bij andere automerken.

Het kan zijn dat je een meer traditionele of nog praktischere Toyota GR wenst. Nu hebben wij goed nieuws voor je: die gaat er namelijk ook komen! Dat bevestigt Bob Carter – min of meer – aan het Amerikaanse Motor Trend. Bob Carter is Vice-president Sales bij Toyota USA, alhoewel iedereen in de VS een titel heeft die begint met vice-president.

Corolla sedan?

Nu zijn er twee mogelijkheden. Men gebruikt zet alle techniek van de Toyota GR Corolla in een Corolla Sedan. Tikkeltje saai en een dood segment (er zijn geen Evo’s en STI’s meer), maar het zou kunnen. De kans is echter groter dat men de Camry gebruikt als basis voor een extra sportieve variant.

Er is op sommige markten al een Toyota Camry GR Sports. Dat is een sportief aangeklede en afgestelde Camry, maar geen sportief topmodel. In grote lijnen is de hardware (motor, transmissie) namelijk identiek. Nu is de 3.5 V6 goed voor meer dan 300 pk, dus op zich heb je niet veel te klagen.

Volgende Toyota GR geen crossover?

Waarom de Camry en niet een crossover? Volgens Carter past een crossover niet bij het sportieve GR-label. Porsche, Ferrari en Aston Martin maken crossovers, bij Gazoo Racing vindt zichzelf daar te sportief voor. Mooi man, een beetje karakter. De Camry wordt wereldwijd verkocht en buiten Europa is het model ook erg populair. Daarbij zijn er zat concurrenten die juist dit segment verlaten. Dus er blijft meer voor Toyota over.

Hoe het verder precies ingevuld qua motor (wij hopen op een supercharged V6 met vierwielaandrijving), is niet bekend. Geëlektrificeerde modellen zullen er op een gegeven moment wel komen, maar niet op de korte termijn.

