Coronawappie Nico Rosberg is niet meer welkom bij F1

Wat, waarom is onze minst favoriete commentator niet meer in de paddocks? Nou, coronawappie Nico Rosberg is niet meer welkom.

Nico Rosberg is een bijzonder fenomeen. De zoon van Keke Rosberg gold altijd als een enorm talent. In de formule 1 heeft hij het ook waar gemaakt. Hij wist Michael Schumacher te verslaan en zich enigszins staande te houden ten opzichte van een übermachtige Lewis Hamilton.

Ondanks dat hij in 2016 nog had bijgetekend, kapte hij met Formule 1 na de GP van Abu Dhabi 2016 met de sport. Hij was net wereldkampioen en voelde de bui al hangen. Aan de andere kant: voor het geld hoefde hij het niet meer te doen en waarom nog racen als je er geen zin meer in hebt? Zo gezellig was het niet tussen Nico en zijn collega Lewis.

Furore

Enfin, de Duitser maakte vrij snel furore als YouTuber en analyticus voor Sky Sports. Enerzijds wil je daar niet naar luisteren. Hij was om immers te bang om zijn titel tegen Hamilton te verdedigen.

Aan de andere kant, hij heeft (succesvol) in recente Formule 1-auto’s gereden. Dat is toch wat anders dan 15 jaar geleden achteraan het veld meehobbelen in een skelter van Minardi.

Maar hij is dus nu niet meer welkom. Dat meldt het Duitse Sport1. Dat heeft te maken met – jawel – corona! Volgens Nico Rosberg heeft hij namelijk geen vaccinatie nodig. Echter, je komt dan tegenwoordig de paddock niet meer op. Het is nu voor iedereen verplicht om een spuitje te halen.

Coronawappie Nico Rosberg heeft al corona gehad

Rosberg pareert dat hij al besmet is geraakt en corona heeft gehad. Daar is hij goed te boven gekomen. Volgens zijn arts heeft de wereldkampioen van 2016 voldoende antistoffen opgebouwd en is vaccinatie niet nodig. Of een vaccinatie kwaad kan, is niet bekend. Waarschijnlijk wel, want Nico weigeert namelijk om een vaccinatie te regelen.

Dit krijgt nog een vervelend staartje voor Nico. Hij kan namelijk zo zijn werk niet uitvoeren (in een microfoon praten op de paddock). Volgens Sky Sports is het daardoor onzeker of hij überhaupt wel kan aanblijven als analyticus. Vorige race was Nico wel te horen, maar niet aanwezig. Vanuit zijn huis in Monaco kon hij alsnog meebabbelen. Hij heeft echter geen appartement in Bakoe.

Wellicht dat dit onderwerp vanavond nog behandeld gaat worden in het Ziggo Race Café. Het is F1-gerelateerd en verder gebeurde er niet veel spannends.

