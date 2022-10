Met deze Mercedes G 500 4×42 kun je iedereen in een G 63 AMG te kakken zetten.

Een G 63 AMG is rationeel gezien niet de beste auto die je kunt kopen. Wat je eisen ook zijn, er zijn altijd betere auto’s die je kunt kopen. Als AMG is de G-klasse geen echte off-roader meer, maar een sportieve of comfortabele auto is het ook niet. Toch is de G 63 AMG enorm gewild. Dat is niet helemaal onverklaarbaar. Het is natuurlijk wel een hele imposante auto om te zien.

Toch is het lastig om met een G 63 de blits te maken in de P.C. Hooftstraat. Iedereen rijdt namelijk al in zo’n ding. Gelukkig hebben we op Marktplaats een G-klasse gevonden waarmee je alle G 63 AMG-rijders de ogen uit kunt steken. En het is niet eens een AMG.

We hebben het over de G 500 4×42, een van de creaties die Mercedes in een gekke bui op de markt heeft gebracht. En dat zijn altijd de leukste. Hij is misschien een tandje minder gestoord dan de G 63 AMG 6×6, maar die is alleen leuk als je een woestijn in je achtertuin hebt.

We zullen niet zeggen dat de G 500 4×42 de ideale auto is voor Nederland, maar het voordeel is wel dat je niet op een drempeltje of een stoeprandje hoeft te letten. En op de rotonde kun je ook gerust rechtdoor gaan. Geen enkel probleem voor de 4×42.

Hoewel de G 500 alle uiterlijke kenmerken van een G 63 AMG heeft, is het motorisch gezien geen AMG. Daarom heet deze auto ook geen G 63 AMG, maar G 500. Deze versie heeft dus de 4,5 liter V8 met 425 pk en 610 Nm koppel. Ook ruim voldoende, laten we eerlijk zijn.

Het chassis is gebaseerd op dat van de G 63 AMG 6×6, maar dan uiteraard met een as minder. Dit zorgt ervoor dat de G 500 4×42 een bodemspeling heeft van maar liefst 410 mm. Dat is tamelijk uniek te noemen voor een auto die zo uit de fabriek komt.

Er staan momenteel vijf exemplaren op Nederlands kenteken en daar kan deze wellicht binnenkort aan toegevoegd worden. Als deze niet al op kenteken staat. Dat is uit de advertentie niet af te leiden.

De G 500 4×42 had in Nederland een nieuwprijs van dik drie ton, maar de auto is toch niet zo waardevast als de nieuwe G 63 AMG. Voor dit exemplaar met een kleine 90.000 km op de klok wordt nu €189.950 gevraagd op Marktplaats. Als je graag de show wil stelen in Oud Zuid, Laren of waar dan ook, zouden we zeggen: sla je slag!