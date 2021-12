Koop deze super zeldzame Bugatti EB112

Deze bijzondere Bugatti EB112 kan nu van jou zijn! Toch veel aparter dan een Cullinan met bodykit?

Vanochtend konden we vernemen dat John Hennessey met een nieuw project bezig is. Hij noemde het een auto in de geest van de Bugatti Royale. Dat is echt waanzinnig toevallig, want kijk eens naar de auto op de deze pagina! De auto in kwestie is een Bugatti EB112.

Het idee van de auto is simpel. Bugatti heeft altijd twee soorten auto’s gehad. De eerste waren sportwagens die sportiever, sneller en bijzonderder waren dan Ferrari’s nu zijn. De tweede soort waren de superluxe auto’s die luxer waren dan een Rolls-Royces. Toen Romano Artioli Bugatti nieuw leven inblies met Bugatti deed hij dat superserieus. De EB110 was een supersportwagen die sneller was dan de Ferrari F40 en F50.

Bugatti EB112

Maar Artioli wilde niet alleen sportieve Bugatti’s maken, óók luxe Bugatti’s. Precies, auto’s in de geest van de Bugatti Royale. Die auto was de Bugatti EB112. De naam van de auto is vrij eenvoudig. De EB110 vierde de 110e verjaardag van Ettore Bugatti, de EB112 de honderdtwaalfde verjaardag.

De EB112 werd aangekondigd als concept car op de Salon van Genève in 1993. De EB112 in leek in niets op de EB110. Waar de EB110 ontworpen is door Marcello Gandini, is de Bugatti EB112 getekend door Giorgetto Giugiaro. Artioli wilde een moderne versie van de oude Royale’s van weleer.

Daardoor zie je de streep over het midden lopen, die refereert aan de Type 57SC. Die gesloten wielen zijn ook typisch jaren ’30 Bugatti. Tevens zijn er designdetails te herkennen van de Bugatti’s Tipo 55 en Tipo 32. Bugatti was bloedserieus en wilde de auto in productie nemen. Helaas ging Bugatti op de fles nadat er drie prototypes gebouwd waren. Dit betekent dat het project vroegtijdig gestaakt werd. Echter, die prototypes doen het wel gewoon en het mooie is: jij kunt nu een Bugatti EB112 kopen!

V12

Het gaat om chassisnummer 39001, de allereerste. Dit was zo’n vroeg exemplaar dat ItalDesign (het bedrijf van Giugiaro) ‘m heeft gebouwd. De andere twee proto’s zijn wel door Bugatti in elkaar geschroefd. Onder de kap van de Bugatti EB112 vind je geen generieke 3.0 V6 maar een unieke motor. Het is een 6.0 liter V12 met vijf kleppen per cilinder, dus 60 in totaal! De motor is gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak.

Het exemplaar functioneert ook daadwerkelijk. Er is in totaal 3.900 kilometer mee gereden, dus je kan er nog eventjes tegenaan. We zijn alleen benieuwd waar je ‘m kan laten onderhanden. Ze zien je al aankomen bij de Kwik Fit…

Bron en fotocredits: Schaltkulisse.

