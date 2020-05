Koop deze Touareg Dakar servicewagen in Red Bull kledij

Goed nieuws, de Dakar Touareg servicewagen kun je nu aan je wagenpark toevoegen.

De naam Touareg is heel bewust gekozen door Volkswagen. De naam is namelijk afkomstig van een stam c.q. groep nomaden die door de woestijn heen banjert. Een volk dat onder de meest barre omstandigheden kan overleven én reizen.

Touareg

Kijk, zulke zelfstandigheid is iets waarmee een fabrikant zich vereenzelvigd. Normaal gesproken zijn dit soort namen dan ook ontiegelijk ver gezocht. Het klinkt onverzettelijk en cool. Dat is eigenlijk meer dan voldoende.

Dakar rally

Nu heeft Volkswagen met de Touareg wel degelijk mee gedaan aan de Dakar-rally. Dat was echter met de VW Race Touareg, een woestijnrace monster dat in de verste verte niet eens leek op de originele Touareg. Je weet wel, de generatie die je ook met twaalfcilinder kon krijgen.

Race Touareg

Dus maakt dat de Touareg cool? Nee, die Race Touareg (zo heet dat ding echt) maakte ‘m niet cool, helaas. Maar deze servicewagen wèl. Tijdens de Dakar-rally zijn het niet alleen de coureurs die van A naar B rijden, maar ook de teams. Deze teams hebben natuurlijk ook behoorlijke auto’s nodig om de etappe’s te kunnen overbruggen. Zoals een Touareg.

Volkswagen Motorsport

De Volkswagen Touareg Dakar servicewagen heeft dat allemaal gedaan. De auto is ook behoorlijk aangepast. Het is eigenlijk het tegenovergestelde van de traditionele dikke VW Touareg uit deze periode. Onder de kap ligt bijvoorbeeld de 3.0 V6 diesel met 224 pk, deze is gekoppeld aan een zestraps automaat. Wel is er een RVS uitlaat gemonteerd.

BF Goodrich A/T

Ook de wielen van de Dakar Touareg servicewagen zijn van het kleinst mogelijk formaat. Dat geldt dan echter niet voor de banden. Die BF Goodrich A/T-banden zijn gigantisch. In het interieur zien we geen lederen bekleding en televisies, maar twee recaro’s, een navigatie-computer, een rolkooi, twee reservewielen, dubbele FIA-dieseltanks en heel veel traanplaat.

Te koop

Interesse in deze Dakar Touareg servicewagen? Dan hebben wij goed nieuws voor je! De auto staat namelijk te koop in Oldenzaal. De auto heeft slechts 54.000 km gelopen (wel vrij pittige kilometers) en komt uit 2005. De verkoper wil er graag 34.950 euro voor hebben. De advertentie checken doe je hier.