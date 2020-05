Huracán EVO RWD Spyder is de langzaamste en leukste

Waarschijnlijk is het ook nog eens de leukste variant, deze Huracán EVO RWD Spyder.

Lamborghini heeft het doek getrokken van misschien wel de leukste versie, de Huracán EVO RWD Spyder. Lamborghini is een beetje een vreemd merk. Aan de ene kant zijn ze wild, flamboyant, sexy, gewaagd en onbehouwen. Aan de andere kant is het meer behouden Volkswagen de eigenaar.

Lamborghini

Kleine geschiedenisles: Lamborghini werd onder leiding van Ferdinand Piëch ingelijfd door Audi eind jaren ’90. Als eerste werd de briljante Diablo SV gecanceld. Dit was een kale Diablo met handbak en achterwielaandrjiving. Omdat het een kale Diablo was, vroeg Lamborghini aanzienlijk minder ervoor.

ALLRADANTRIEB!!!

Piëch heeft een enorme hoeveelheid werk laten verzetten bij Lamborghini. De ingenieur was overtuigd van de kwaliteiten van AWD en vond dat alle goede auto’s AWD moesten hebben. Hij stond aan de wieg van de Audi quattro, dus op zich geen rare gedachte. Mede door Piëch hebben al die Lamborghini’s vierwielaandrijving. Of zoals de zalvende Ferdinand Piëch zo mooi kon schreeuwen: ALLRADANTRIEB!!!

Huracán EVO RWD Spyder

Gelukkig bieden ze heel af en toe nog een model met achterwielaandrijving aan. Daarom is deze Huracán EVO RWD Spyder misschien wel de gaafste Lamborghini van het moment. De auto vertegenwoordig twee dingen waar Piëch een absolute hekel aan had: achterwielaandrijving en een carbio-dak. In feit is het een gewone EVO zoals @Wouter laatst reed, maar dan zonder dak en vierwielaandrijving.

De gaafste

Waarom is dit de gaafste? Simpel, ze hebben niet geprobeerd een zoveelste overbodige ‘Ringspecial te maken. Het moest juist de leukste en meest sensationele zijn. Het is een Huracán met die overheerlijk klinkende V10. Omdat het dak er nu af is, hoor je ‘m nog veel beter. De motor levert 610 pk en 560 Nm.

Prestaties

Om duidelijk te maken dat de Huracán EVO RWD Spyder niet de beste keuze is, moet je naar de prestaties kijken. Want de Huracán EVO RWD Spyder heeft 3,5 seconden nodig om de 100 km/u te bereiken. In 9,6 seconden staat de teller op 200 km/u (vanaf stilstand). De topsnelheid is 324 km/u. Dat is meer voldoende snel, lijkt ons. Nu we het toch over snelheden en seconden hebben, de kap opent en sluit in 17 seconden. Dat kan rijdend tot een snelheid van 50 km/u.

Driften

Gelukkig geeft ook Stefano Domenicali aan dat de Huracán EVO RWD Spyder niet ontworpen is voor de laatste paar tienden. Deze Spyder mag best een beetje onbehouwen zijn en zowaar intimideren. Zelfs een drift moet mogelijk zijn. Dat laatste was iets waar Piëch van gruwelde, een drift betekent dat er een rijdersfout is gemaakt.

Iets anders

De Huracán EVO RWD Spyder ziet er iets anders uit, dankzij een andere splitter, verticale spijlen, hooglans zwarte achterbumper en nieuwe diffuser. Qua gewicht is de Huracán met achterwielaandrijving zo’n 30 kilogram lichter dan de versie met vierwielaandrijving. Dat lijkt wel heel erg weinig, gezien de benodigde hardware als een extra as en differentiëlen. In totaal weegt de auto auto (leeg) precies 1.510 kilogram.

Prijzen

Nederlandse beschikbaarheid en prijzen zijn op dit moment nog niet bekend. De vorige keer was de versie met alleen achterwielaandrijving een kleine 30 mille goedkoper. De betere uitvoering is dus gewoon weer traditioneel goedkoper. Ferdinand Piëch zou het niets gevonden hebben.