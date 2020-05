Breek! De vernieuwde Alfa Giulia Quadrifoglio

Voor het jaar 2020 is er een vernieuwde Alfa Giulia Quadrifoglio. Ook de Stelvio Q wordt aangepast.

De Alfa Romeo Giulia Quadrifglio is zo’n auto die helemaal klopt. Qua vermogen, wegligging, stuurgedrag, looks, formaat: de auto is eigenlijk helemaal perfect. Het liefst hadden we ook een Sportswagon gezien (hoe gaaf zou dat zijn!). Ook iets meer manieren om de auto naar je smaak te con figureren is welkom. Het was met de BMW M3 wel mogelijk, bijvoorbeeld.

(Bijna) het rijk alleen

Ja, was, want de M3 is inmiddels uit productie. Je kunt alleen de M4 Cabriolet nog bestellen. Mercedes heeft nog wel de machtige C63 en C63S AMG in de aanbieding. Aangezien er geen RS4 sedan is, heeft de Giulia bijna het rijk dus even alleen.

Modeljaar update

In plaats van op hun lauweren te rusten, wordt de Giulia Quadrifglio voorzien van een modeljaar-update. Nu ging de reguliere Giulia (en Stelvio) vorig jaar al heel voorzichtig onder het mes, het interieur werd voorzien van fraaiere plastics en een verbeterd infotainment-systeem. Voor nu is er de vernieuwde Alfa Giulia Quadrifoglio én Stelvio Quadrifoglio. Drie keer raden welke kant het opgaat.

Geen facelift

De vernieuwde Alfa Giulia Quadrifoglio is echt een modelupdate, geen facelift. Er zijn een paar uiterlijke wijzigingen. De koplampen zijn donkerder en de grille is hoogglans zwart. Dus dat betekent dat de auto voornamelijk op detailniveau is aangepast. Zo zijn er nieuwe rijassistentiesystemen, dat Alfa Romeo ADAS noemt. ADAS staat voor Advanced Driver Assistance System.

Niveau 2

Met deze systemen is autonoom rijden (niveau 2) mogelijk in de vernieuwde Alfa Giulia Quadrifoglio. Ook is de interface gewijzigd van het infotainmentsysteem van 8,8 inch (dat was 7 inch). Het ziet er zeker gelikter uit en er zijn nieuwe online diensten. Ook kun je nu draadloos je telefoon opladen. Ook lekker voor de inzittenden: er is meer aflegruimte in het interieur.

Herritage-kleuren

Het zijn relatief milde aanpassingen, dus. Er zitten wel een paar welkome veranderingen bij, overigens. Zo zijn er drie nieuwe kleuren: Rosso 6C Villa d’Este, Ocra GT Junior en Verde Montreal. Die laatste zie je ook op de afbeeldingen. Deze drie kleuren zijn onderdeel van de Herritage-lijn. Jazeker, met tweemaal de letter ‘r’.

Daarnaast geven de LED-achterlichten weg dat je de nieuwste Giulia hebt. Ook zijn er nieuwe 21″ velgen mogelijk, alhoewel we er vanuit gaan dat die voor de Stelvio Quadrifoglio zijn. Op de Giulia was 20″ de grootste maat. In het interieur zijn er verder nieuwe sportstoelen te bestellen, alsmede gordels in een afwijkende kleur.

Ferrari-origine

Onder de kap wijzigt er niet zoveel. De Giulia en Stelvio worden beide aangedreven door een 2.9 liter grote V6 van Ferrari-origine, met twee turbo’s. De motor levert 510 pk en 600 Nm, die in beide gevallen via een achttraps automaat van ZF overgebracht worden. De Giulia heeft achterwielaandrijving, de Stelvio heeft het Q4-vierwielaandrijvingssysteem. Prijzen en verdere details volgen later.