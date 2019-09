Koop deze twee Bentley’s met een adder onder het gras

Of doe er je voordeel mee.

Het was toch wel de happening van de afgelopen week. Het overlijden van Volkswagen-icoon Ferdinand Piëch. De markante Oostenrijker werd zowel bewonderd als gevreesd. Waarschijnlijk afhankelijk of je wel of niet op de loonlijst van Volkswagen stond de doorslaggevende factor was.

In diverse media werd constant aangehaald dat de Volkswagen Phaeton een enorme flop was. Dat is niet helemaal waar. Als je puur kijkt naar ontwikkelingskosten van de Phaeton en de ‘winst’ die er op gemaakt is, dan was het een flop. Maar de Phaeton was ook de basis voor de wederopstanding van Bentley. Wat dat betreft zijn de Flying Spurs die je op de afbeelding ziet, gewoon veredelde Phaetons.

Jazeker, je ziet niet dubbel. Er wordt gewoon een setje Bentley’s aangeboden. het zijn beide Continental Flyuing Spurs. We beginnen met de nummer 1. Deze is zwart metallic met een bruin interieur en heeft 191.432 km gelopen. Onder de kap vinden we de Biturbo W12 motor. In dit geval heeft de motor de ‘afstelling als een Speed’. Volgens de verkoper heeft deze 610 pk. Allemachies.

Maar het is nummer 2 die onze aandacht trekt. Deze is grijs metallic, eveneens met een fraai interieur. Deze heeft 189.074 km gelopen. Eh, wat? Is dat opmerkelijk? Nou, ja, eigenlijk wel. In 2017 stond de 98-SB-PF namelijk ook al te koop. Toen stond de teller op 440.678 km. Dat weten wij vrij zeker, want toen hebben we er dit artikel over geschreven.

Het zou kunnen zijn dat de verkoper de teller destijds vooruit gedraaid heeft om publiciteit te genereren. Of de vorige eigenaar heeft in een paar weken tijd 251.603 km achteruit gereden, Ferris Bueller style. Voor die laatste twee gedachten is het prettig om erg naïef te zijn.

Een vreemde zaak, zoveel is duidelijk. De pakketprijs is 47.500 euro. Inruil is mogelijk, maar dan kosten de auto’s 55.000 euro. Wedden dat je auto precies 7.500 euro waard is? De hoogst opmerkelijke advertentie check je hier. Wil je alleen de Continental Flying Spur met de bijzondere kilometerstand? Die vind je hier.

