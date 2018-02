Bentley Continental Flying Spur (2005-2013) – occasion video & aankoopadvies

De overname van Bentley door het Volkswagen concern deed puristen huiveren, maar achteraf gezien is dat niet terecht. Dit is niet zomaar een opgepimpte Phaeton.

De Bentley Continental GT werd de eerste volledig onder Duits “bevel” ontwikkelde Bentley, onderhuids was er wel één en ander van de VW Phaeton W12 te vinden. De W12-motor werd echter wel fors onder handen genomen en kreeg twee turbo’s. Uiteindelijk bouwde Bentley ook veel meer W12’s dan Volkswagen zelf. Ieder modeljaar waren er wel aanpassingen en in 2007 kwamen de krachtigere Speed versies. In 2009 overtrof Bentley zichzelf door de nog krachtigere Supersports aan te bieden.

Aanbod

Op AutoTrack staan bijna 80 Continentals te koop. Veruit het meest verkocht is de Coupé (GT), maar van de Flying Spur staan er ook een twintigtal te koop. De prijzen variëren enorm: voor zo’n 40 mille is er al keuze, maar zes keer zo veel uitgeven lukt ook wel.

Alternatieven

Aandachtspunten

Aandrijflijn

De W12 is een samensmeltsel van twee VR6 blokken en kreeg in de Bentley nog twee turbo’s aangemeten. Het is een fantastisch blok en ook relatief degelijk, maar de motorruimte is wel erg vol. Sommige onderhoudsklussen zijn daardoor arbeidsintensief.

Olie verversen is belangrijk, ook voor de smering van de turbo’s. Blauwe rook kan een indicatie zijn dat één van de turbo’s het tijdelijke voor het eeuwige gaat verruilen.

Witte rook kan een indicatie zijn van een defecte koppakking. Voor vervanging moet de motor eruit en dat is prijzig. Meestal zijn er dan koelingsprobleem geweest, dus controleer de radiator.

De bougies zijn duur en relatief moeilijk te vervangen, controleer even of ze netjes iedere vier jaar zijn vernieuwd.

De bobines kunnen aan vervanging toe zijn bij een Continental. Mocht de auto niet lekker stationair draaien, dan kan de oorzaak bij de bobines liggen.

De zestraps automaat kan het grote koppel best goed aan, maar wees alert op vertragingen tijdens het schakelen of ruw terugschakelen.

Carrosserie en interieur

Let op steenslag op het front.

Onderstel

Alle Continentals hebben luchtvering die niet als problematisch bekend staat. Een Continental die na lang stilstaan door zijn hoeven is gezakt, heeft potentieel wel een lek ergens in het systeem.

De (stalen) remmen zijn groot genoeg om alle kracht te beteugelen, maar kunnen desondanks snel slijten. Versleten remmen kan een indicatie zijn dat onderhoud minder prioriteit had bij de vorige eigenaar.

Keramische remmen gaan een “autoleven” mee, maar ze zijn ook erg prijzig om te vervangen. Goed (laten) controleren dus.

De elektronisch bediende parkeerrem leidt nog wel eens een eigen leven, dus controleer de werking.

Elektronica

Wees voorzichtig met auto’s met een heel lage kilometerstand. Specialisten zijn het er over eens dat de Continental beter gedijt als er regelmatig mee wordt gereden en er ook regelmatig onderhoud aan wordt gepleegd. Vooral de twee accu’s vinden veel stilstaan niet altijd een feest.

Bewaar de sleutel niet te dichtbij de auto, want door het contact tussen sleutel en auto kunnen de accu’s dan ook leeg raken.

De bandenspanningssensoren (drie keer woordwaarde) hebben een ingebouwde batterij die vijf jaar mee gaat.

En al die andere elektronica, die controleer je natuurlijk ook.

