BMW viert feest met mobiele Minidisc spelers

Deze moeten we even toelichten.

De MiniDisc. Wie kent hem nog? Het was een briljant apparaatje. De opvolger van de Discman, wat weer de opvolger van de Walkman was. De MiniDisc speler was compact en handig. Het ding kon veel beter tegen een stootje dan de Discman. Ook was het echt een vernuftig apparaatje, je kon er gemakkelijk mee opnemen bijvoorbeeld. Echter, de MP3-speler en met name de iPod (inmiddels ook bijna overleden techniek) heeft de MiniDisc-speler overbodig gemaakt.

Tot zover ‘Apparata Klassiek’. Elke keer als ik een BMW i3 of BMW i8 zie, moet ik aan de MiniDisc-speler denken. De BMW i3 en i8 waren bij hun introductie zeer vooruitstrevend. We zijn nu echter een aantal jaartjes verder en de techniek heeft in die tijd niet stil gezeten. Om de progressieve BMW’s vers te houden zijn er speciale modellen van de i3S, i8 Coupé en I8 Roadster gelanceerd.

BMW i3s Roadstyle Edition

De i3s Roadstyle Edition is Fluid Black met koperen accenten. De velgen zijn ‘Jet Black’ en meten maar liefst 20″ in diameter. In het interieur zit je op heus leder, terwijl de auto volgens BMW zeer compleet is, vanwege de aanwezigheid van een Comfort Pakket Advanced. De Roadstyle Edition is altijd gebaseerd op de i3s, dus met de 184 pk sterke elektromotor, bredere banden en het sportievere (verlaagde) onderstel. Grootste nadeel van de ‘oude’ reguliere i3 is de actieradius, volgens de WLTP-methode kom je 310 km ver op een tank. BMW zelf geeft aan dat neerkomt op 260 km in de dagelijkse praktijk. Nadeeltje voor velen is wellicht de prijs, de i3s Roadstyle Edition (I01) kost namelijk 49.995 euro. Voor de context, persoonlijk vind ik de i3 écht een gaaf ding, maar BMW denkt er blijkbaar anders over, want dit zijn de persfoto’s:

Deze is ook goud, trouwens:

Het kan geen toeval zijn, want deze is al helemaal geheimzinnig:

BMW i8 Ultimate Sophisto Edition

Een stukje spannender dan de i3s zijn de BMW i8 Coupé en i8 Roadster. De speciale ‘Sophisto Edition’ dankt zijn naam aan de kleur, namelijk Sophistograu. Deze tint wordt wederom met koperkleurige accenten gecombineerd. De 20″ grote velgen zijn zwart met koperkleur. Het is overduidelijk een trend aan het worden, de brons- en kopertinten. Je kan de Sophisto Edition herkennen aan de achterlichten, die voorzien zijn van helder glas. Het interieur is zwart/bruin en compleet uitgerust dankzij een Heads-up Display, Hamann Kardon systeem en keramische bedieningselementen. Het gecombineerd vermogen van de BMW i8 is 374 pk. Er worden er 200 stuks van gebouwd. De i8 Coupé (I12) kost 162.319 euro, de i8 Roadster Ultimate Sophisto Edition (I15) kost 179.738 euro. Ook de persplaten van de i8 zijn niet heel erg duidelijk, trouwens.