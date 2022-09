Vettel brandt Italiaanse president af, Italianen zijn boos

Vettel had het lef om de Italiaanse president te beledigen. Dat wordt hem niet in dank afgenomen.

De Formule 1 is een mooie sport, maar eerlijk is eerlijk: echt goed voor het milieu is het allemaal niet. Toch is ook de F1 milieubewust bezig. Ze hebben bijvoorbeeld besloten om minder te vliegen. Dat wil zeggen: geen fly-by’s met straaljagers meer. Alle kleine beetjes helpen, zullen we maar zeggen.

Maar wat bleek? Voorafgaand aan de GP van Italië was er tóch weer een hele show in de lucht. Om het weekend feestelijk te openen vloog er een Airbus A350 over het circuit, vergezeld door het demonstratieteam van de Italiaanse luchtmacht.

De Tifosi zullen dit ongetwijfeld prachtig hebben gevonden, maar er was in ieder geval één iemand minder enthousiast. Dat was Björn Borg Sebastian Vettel. Zoals bekend is hij erg begaan met het milieu en daarom juicht hij dit onnodige gevlieg niet toe. Volgens Vettel staat een dergelijke fly-by haaks op de doelen van de Formule 1 om klimaatneutraal te zijn in 2030.

Vettel haalt ook uit naar de Italiaanse president Mattarella, want die wou naar verluidt per se een vliegshow. “Hij is ongeveer 100 jaar oud, dus misschien is het moeilijk voor hem om zulke egocentrische dingen los te laten,” zo tekende La Gazetta op uit de mond van Vettel.

Vanzelfsprekend viel deze opmerking niet in goede aarde bij de Italianen. De voorzitter van de Automobile Club Milano, Geronima La Russa, eist nu zelfs excuses van Vettel. Volgens La Russa is de president iemand naar wie je moet luisteren en niet iemand op wie je commentaar moet leveren. Dat klinkt een beetje als fascisme, maar zo zal hij het vast niet bedoeld hebben.

La Russa vindt de uitspraken van Vettel in ieder geval uitermate respectloos, zeker voor iemand die in een land te gast is. Hij merkt ook nog op dat de Airbus op 25% biobrandstof vloog. Dat is op zich een goede nuance, maar ook niet meer dan dat. De kritiek van Vettel is daarmee nog niet van tafel geveegd.

Het is in ieder geval duidelijk dat Sebastian Vettel zich niet bij iedereen populair heeft gemaakt in Italië. Maar daar ligt hij waarschijnlijk niet wakker van. Dit was toch zijn laatste Formule 1-race in Italië.