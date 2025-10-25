Koop deze unieke E36 M3 Touring op Nederlands kenteken

Hij is niet goedkoop, maar dan heb je wel iets unieks.

We hebben er 36 jaar op moeten wachten: de BMW M3 Touring. Met de G81-generatie durfde BMW het eindelijk aan. Dat iedereen met smart op deze auto zat te wachten bleek wel uit het feit dat de M3 Touring de prestigieuze titel Autoblog Auto van het Jaar won. Daar doe je het natuurlijk voor, als BMW zijnde.

Goed, er zijn dus geen oudere M3 Tourings, maar toch staat er nu eentje te koop in Nederland. Een E36 M3 Touring. Deze auto heeft BMW dus nooit gemaakt, maar iemand heeft het heft in eigen handen genomen.

De auto is origineel Nederlands, maar de motor is allesbehalve origineel. Deze E36 begon zijn leven als een 320i Touring, met een bescheiden 150 pk. Deze is vervangen door de 3,0 liter zescilinder uit de M3, met 286 pk.

Het gaat hier niet alleen om een engine swap, de hele auto is aangepakt. De auto is ook voorzien van M3-remmen, een M3-uitlaat en een Bilstein-onderstel. Als je zoiets doet, dan moet je het goed doen.

Zoals je ziet is deze E36 ook optisch aangepast, om de M3-conversie compleet te maken. We zien dus ook de bumpers, side skirts en spiegels van de M3. De auto is tevens overgespoten, maar wel in de originele kleur: Boston Grün. Op de foto’s kun je zien dat deze M3 Touring perfect matcht met een originele M3.

Het resultaat is een auto die eruit ziet alsof ‘ie zo uit de fabriek is komen rollen. En hij kan nu van jou zijn. Deze E36 M3 Touring wordt aangeboden door Premium Classics, die er €49.950 voor wil hebben. Dat is wel heel veel geld voor een zelfbouwproject, maar vooruit.