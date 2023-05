Koop deze unieke Mercedes CL63 Cabrio (ja, cabrio)

Een Mercedes CL63 Cabrio? Was die er dan?

het is wel grappig dat op Instagram, YouTube en Tinder een bijzonder kleurtje het enige is dat je kan onderscheiden als het gaat om auto’s. Als je echt rijk bent, heb je niet zomaar een Porsche, maar een Porsche in ‘PTS’-kleur. Dat is dan nog niet echt wat de naam omschrijft (paint to sample).

Je kan voor dik 10 mille kiezen uit een ander kleurtje dat ze in de fabriek hebben liggen. Ze pakken even een andere spuitbus voor die 10 mille, als het ware. En voor het dubbele gaan ze een kleur voor je mengen. De automerken maken hier graag gebruik van dat wij voor iets simpels als een afwijkende kleur zoveel willen betalen.

Mercedes CL63 Cabrio

Maar als je echt rijk bent, maken de kleurtjes niet uit. Want net als alle mensen in deze wereld vind je zwart de mooiste kleur voor een auto. Nee, je wil gewoon een unieke auto die niemand anders heeft.

Daar zat een Mercedes-klant uit München mee. Hij wilde enerzijds de open-lucht-sensaties van een Mercedes-Benz SL, maar de ruimte van en een Mercedes-Benz CL. Dus wat doe je dan? Precies, je laat een CL63 Cabrio maken. En dat is precies wat er gebeurd is hier.

Het is een Mercedes CL63 Cabrio. Dus een CL63 waar het dak vanaf is gehaald. Wie dat gedaan heeft, is niet helemaal duidelijk. Het ziet er niet uit alsof Mercedes het zelf gedaan heeft. Nu zijn er diverse aftermarket specialisten die nergens hun hand voor omdraaien.

Bijzonder: omdat de auto als coupé is geconcipieerd, heb je veel meer ruimte op de achterbank. Bij de latere S-Klasse cabriolet is dat duidelijk te zien. Daar is er veel minder breedte en staat de achterbank verder naar voren.

Nu is het echt een vierzits cabriolet. De reden dat fabrikanten dat doen is om de stijfheid te vergroten. We zijn dan ook benieuwd hoe deze Mercedes CL63 Cabrio rijdt.

Olifant in de kamer

Dan is er ook de olifant in de kamer en dat is het afdekzeil. Dat dak is natuurlijk gigantisch, want dat is bij een reguliere CL ook het geval. En er is geen rekening gehouden met cabrio-ombouw vanuit de fabriek, dus is er geen ruime bak om het dak weg te werken.

Dus wat krijg je: een extreme kraag waarmee Van Binsbergen zich niet durft te vertonen. We hebben het nog niet eens over de afwerking ervan (dat ziet er ‘zo-zo’ uit), maar de hoogte van het ding.

Dan tenslotte de techniek. Dit is namelijk nog een échte AMG met een échte motor. Dus geen turbo of hybride, maar een volvette, heerlijke romige en iets te grote V8: 6.2 liter!

Het vermogen is naar hedendaagse standaarden nog altijd prima: 525 pk. Het belangrijkste is natuurlijk dat je gewoon en echte motor hoort met echt geluid. Niets geen gecomponeerde pruttel uit de uitlaat en speakers.

Dat is ook iets waar de verkoper ons fijntjes op wijst. Over verkoper gesproken, de auto staat te koop in München. De Mercedes CL63 Cabrio komt uit 2008 en heft sindsdien slechts 38.500 km gelopen.

De prijs is wel een dingetje, want het ding moet 190.000 euro kosten. Het is een BTW-auto, dus je kunt wat terugvorderen als je ‘m op de zaak zet. De advertentie kun je hier bekijken!

Met dank aan @3246cm252kw voor het tippen!

