Mercedes-AMG CLE63 Cabrio: viercilinder met 680 pk

De Mercedes-AMG CLE63 Cabrio is zo’n auto die alles kan.

Het is wel geinig, Ondanks dat we kritisch zijn op ingrepen om autorijden milieuvriendelijk te houden, is er wel een enorm voordeel: meer vermogen! Eerst dankzij de downsize turbootjes, daarna met PHEV’s. En met elektrische auto’s zit het met pk’s in elk geval wel goed.

De enorme pk-inflatie zal eventjes doorzetten. In dit geval zien we dat met de Mercedes-AMG CLE63 Cabrio E-Performance. Mocht je denken: wat is een CLE nu in hemelsnaam? Dan kunnen wij dat kort toelichten.

Wat is een CLE? Nou, dit!

Het is in principe dat wat de CLK (en de C207-generatie E-Klasse) ooit ook was. Het idee is simpel: de techniek van een C-Klasse met daarop de styling, luxe en het prijskaartje van een E-Klasse.

De techniek van de CLE is echter afkomstig van voornamelijk de C-Klasse. De E-Klasse – die Das Haus vandaag gaat onthullen – zal een maatje groter zijn. Van de CLE komt er ook een snelle AMG-versie en die is door @spotcrewda op de gevoelige plaat vastgelegd.

De CLE63 heeft de techniek van de C63 E-Performance onder de kap. Dat betekent een 2.0 viercilinder met een ingenieus vierwielaandrijvingssysteem en elektromotoren. In totaal is de gehele combinatie goed voor maar liefst 680 pk. Ja, weten het.

Een lichtere auto met V8 en enkel en alleen achterwielaandrijving is speelser, maar met 680 pk en 4Matic moet dit een beuker van jewelste zijn. Ook is het een compleet nieuw segment, want we kennen niet echt veel vierzits cabrio’s met plug-in hybride setup en vierwielaandrijving.

Wanneer verwachten we de Mercedes-AMG CLE63 Cabrio?

Naast de dikke CLE63 staat er ook een mildere CLE53 ook op de planning. Deze zal dan de aandrijflijn krijgen uit de C43, waar jullie aller @wouter niet heel erg van onder de indruk was.

We verwachten de CLE introductie over enkele maanden dit jaar (2023). De AMG-varianten vervolgens verwachten we eigenlijk pas volgend jaar, hopelijk ook bij de Nederlandse Mercedes dealers.

Mercedes-Benz had de afgelopen jaren heel erg veel modellen in het gamma. Heel erg tof, maar er was ook nogal veel overlap. Ook zijn de verkooopcijfers van dit nicheproducten een stuk lager.

Daardoor worden twee modellen vervangen door eentje. Het is niet de eerste keer dat Mercedes deze tactiek toepast. Zo is de huidige Mercedes-AMG SL de vervanger van de Mercedes-Benz S-Klasse Cabrio, Mercedes-Benz SL én de Mercedes-AMG GT Roadster in één. De CLE is dus niet de enige.

Fotcredits: CLE63 op de ‘Ring van @spotcrewda via Autoblog Spots.

