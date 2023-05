Lightweight M3 Touring is station met toefje CSL erin

De Lightweight M3 Touring is niet heel fraai, maar wel effectief.

We gaan deze ochtend lekker de verbrandingsmotor vereren. Zojuist hadden we de nieuwe Aston DB12 en voor nu hebben we weer wat lekkers. En nee, het is zeker geen plaatje om naar te kijken. Integendeel. Het onderwerp van dit artikel – de Lightweight M3 Touring – kun je namelijk gerust best lelijk noemen. Maar het gaat hier om de kwaliteit en de hardware.

Ondanks dat Lightweight Performance heel erg Brits klinkt, is het in werkelijkheid een bedrijf uit Duitsland. Deze tuners focussen zich vooral op een veel beter rijdende auto in plaats van visuele aanpassingen. Helaas hebben ze dat laatste wel gedaan dit keer, maar zoals bij zoveel tuners kun je gewoon kiezen wat je wil.

M3 met Happy End (ja, dat zeggen ze zelf!)

Laten we in elk geval beginnen met de techniek van de BMW M3 met Happy End. Nee, dat grapje hebben wij niet bedacht, maar is een stukje Thaise folklore dat prima past bij deze auto, aldus Lightweight Performance.

Wat opvalt is de verbeterde stance, want die is niet al te best uit de fabriek. De BMW M3 heeft namelijk het bekende Duitse hangende kont syndroom en dat is opgelost door een setje Eibach-veren te monteren enkel en alleen op de voorzijde. Dan staat ‘ie ineens perfect.

Vanuit de EU moeten wielen tegenwoordig erg ver naar binnen staan, wat er niet uit ziet natuurlijk. Gelukkig mag je achteraf er nog een beetje mee spelen. Dat kan middels spacers of – zoals in dit geval gebeurd is – bredere wielen. Voor zijn de velgen 10×21, achter 11,5. Daarmee is de Lightweight M3 Touring verlost van de maffe hoogteset van de velgen, alhoewel nu alle velgen te groot zijn.

Over die hoogteset, bij een supercar of Chrysler Crossofire is een hoogteset logisch, op een sedan of station dient het geen nut. Als je de velgen niet wil, heeft Lightweight spacers voor je om de originele velgen iets naar buiten te zetten.

Lightweight M3 Touring

Vervolgens is er een sportuitlaat. Deze is voorzien van EU-goedkeuring en komt gewoon door de APK. Als je wil, kun je dit combineren met aangepaste downpipes (met racekats) van HJS.

Het moet zorgen voor iets meer ‘echt’ geluid. Volgens Lightweight heeft de M3 Touring nu 10-15 pk meer en evenveel Nm’s hierdoor. Wij denken dat de ECU de betere flow gewoon ‘wegschrijft’, maar met een ECU-aanpassing kun je wel degelijk extra winst halen een sportuitlaat met racekats. Belangrijker is de verbeterde gaspedaalrespons.

Qua uiterlijk gaat het een beetje mis bij de Lightweight M3 Touring. Die M4 CSL-neus moet namelijk echt je smaak zijn. Er is verder wat extra carbon en natuurlijk diverse stickers. De gele koplampen zijn nu nog in ontwikkeling om door de TüV te krijgen. Verder zien we nog wat M4 CSL-opsmuk bij de neus.

Deze auto is nu nog echt een ‘Stufe 1′-auto. We verwachten nog wat meer modificaties van deze specialisten uit Sinn, Duitsland. Normaal gesproken hebben ze dat ook en houden ze zich niet bezig met M4-neuzen op M3’s plakken. Gelukkig zijn er meer upgrades aangekondigd.

Zo klinkt de sportuitlaat van de Lightweight M3 Touring:

Zo vindt Wouter dat de M3 Touring rijdt:

