Standaard 5 Serie plus 530e: dit zijn ze!

Vinden we de standaard 5 Serie een mooie auto?

Gisteren konden we voor het eerst de nieuwe BMW 5 Serie in vol ornaat aanschouwen. Sinds 2002 is de introductie van elk nieuw model best wel controversieel geweest. Met de vroege F-modellen (2008 – 2014) leek de storm iets te gaan liggen. BMW is nu eenmaal een merk dat meer innoveert qua design, terwijl concurrenten Audi en Mercedes iets traditioneler zijn en meer evolutie dan revolutie qua design toepassen.

Bij de introductie konden we kennismaken met de i5 eDrive en de i5 eDrive M60 (wie bedenkt die namen eigenlijk?). Maar – zoals @wouter al mede deelde in de video – er zijn ook versies met een verbrandingsmotor. Natuurlijk zijn we allemaal reuze benieuwd hoe die eruit zien.

Standaard BMW 5 Serie

Nou, we hebben de afbeeldingen voor je! Op website van BMW staat de 5 Serie configurator al live, namelijk. Naast de twee i5’s kun je kiezen uit een 520i, 520d en 520d xDrive. De 530i, 530i xDrive en 540i xDrive zijn wél aangekondigd, maar zijn alleen bedoeld voor buiten de EU.

Als je een 520i met niets bestelt, krijg je alsnog de historische verantwoorde kleur Alpin Weiss. De velgen zijn heel erg keurige 18 inchers die er zowaar mooi uitzien.

In veel gevallen ziet zwart en bicolor er ietsje goedkoper uit, dus het helpt in dat opzicht wel. Qua interieur is er geen stof meer mogelijk, want de bekleding is nu ‘Veganza’, naar Vegan leder.

Geen Luxury Line, wel M Sport Pro

Tja, is dit niet gewoon kunststof en minder mooi dan stof of velours? Aan de andere kant, als het zo prettig is als stof (zeker in de hitte) en praktisch is als leder, is het een prima combinatie.

Wel een aandachtspuntje: alleen zwart Veganza leder is standaard, want voor een kleurtje moet bijbetaald worden. Duur is het niet en je kan dan meteen keizen uit rood, bruin en wit.

Een ander ding dat opvalt: de Luxury Line is komen te vervallen. De standaard-versie is dat nu een beetje. Wil je sportiever, dan kun je opteren voor het M Pakket en eventueel uitbreiden met het M pakket Pro.

Overigens kun je nu wel het M Sportonderstel krijgen op een gewone uitvoering (in tegenstelling tot bij de 3 Serie).

Ook is het Bowers & Wilkins sound system een stuk goedkoper. Dat was altijd duizenden euro’s, maar op de nieuwe 5 Serie slechts 1.334 euro. Mocht je de nieuwe generatie niet zo mooi vinden, de oude 5 Serie Touring en M5 zijn nog leverbaar.

BMW 530e sDrive

Tenslotte nog de PHEV. Dat is namelijk de versie die we het meest gaan tegenkomen, denken wij. Daarover was gisteren nog niets bekend en nu officieel nog steeds niet, maar op een sub-pagina kwamen we onderstaande informatie tegen. De PHEV-versie gaat dus BMW 530e sDrive heten. De specificaties zijn indrukwekkend, maar houdt er rekening mee dat de variabelen enorm zijn bij een PHEV.

0-100 km/u in 6,4 seconden

Topsnelheid: 230 km/u

Maximum vermogen: 299 pk

Elektrische actieradius: 102 km

Verbruik (WLTP): 0,6 liter op 100 km (ja, ‘echt’)

CO2-uitstoot: 14 gram per 100 km

Stroomverbruik: 18,9 kWh per 100 km

Check hier alles over de BMW i5 met de zalvende stem van jullie aller @wouter:

Meer lezen? Check hier de verschillen tussen de oude en nieuwe BMW 5 Serie!