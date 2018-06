Koop deze villa van 4 miljoen en krijg er een BMW i8 bij

Want bij een groen huis, hoort een groene auto.

Of het huis nu daadwerkelijk niet te verkopen is, of de verkoper simpelweg een goede gulle gever is, het feit blijft dat dit een merkwaardige aanbieding is. Wie besluit deze villa, gelegen in Bosch en Duin, op de kop te tikken, krijgt er namelijk een heuse BMW i8 (rijtest) bij.

Er wordt niet specifiek gezegd hoe de auto precies bij het aankoopbedrag van de villa is inbegrepen, maar het gaat sowieso om een volledig nieuw exemplaar. De advertentie spreekt van een maximumbedrag van 150.000 euro. Dit betekent dat de Roadster per direct afvalt en je enkel de coupé kunt rijden. Hoewel niet wordt verduidelijkt of je er zelf nog opties op mag laten plaatsen, heb je technisch gezien 3.000 euro over om dit te doen. De nieuwprijs van het beestje is immers 146.995 euro.

Het huis zelf stamt uit 2007 en heeft 460 vierkante meter aan woonoppervlakte. Buiten de deuren is er echter veel meer ruimte, want de perceeloppervlakte betreft niet minder dan 6.300 vierkante meter. Daarbij krijgt de koper een vergunning in de hand gedrukt om een zwembadhuis te bouwen ter grootte van 100 vierkante meter. Het huis heeft 11 kamers, waarvan er 6 bedoeld zijn om in te slapen. Alles bij elkaar kost het optrekje 3.995.000 euro.