VARM! Volvo laat wat R-Design los op de V60

Volvo zorgt ervoor dat er toch nog een 'R' in de maand zit deze zomer.

Met de komst van de nieuwe S60 is Volvo’s ’60-gamma’ weer helemaal compleet. Dat betekent dat de Zweden zich met de details kunnen gaan bezighouden. Niet dat het al tijd wordt voor een grondige facelift, maar een sportpakketje ontwikkelen is ook altijd een mooie manier om een model weer even onder de aandacht te brengen en tegelijkertijd extra smoel te geven. Immers, de vermaledijde buurman was je net wat te snel af met het parkeren van zijn splinternieuwe V60 (video) voor de deur. Als je nu exact dezelfde auto kiest ben je een copycat. De enige manier om dit probleem te omzeilen is nu om een Porsche 911 G model extra toffe V60 voor de deur te zetten.

Volvo bedient je op je wenken met de V60 R-Design. De aanpassingen aan de auto betreffen zowel het in- als exterieur, maar ook het onderstel. De extra sportieve V60 heeft andere veren en dempers en ligt vijftien millimeter lager bij het asfalt. Samen met de 18″ porrbröst zorgt dit voor een svelte look. Verder is het uiterlijk voorzien van zwartglanzende accenten. Dit is een verandering ten opzichte van vorige R-Design modellen waarbij Volvo inzette op Silk Metal accenten. Onder andere de roofrails, raamomlijsting, spiegelkappen en lamellen in de grille zijn uitgevoerd in hoogglanzend zwart.

Aan de binnenkant is het meubilair bekleed met een combinatie van nappa-leder en ‘Open Grid’ textiel. De voorstoelen zijn voorzien van extra elementen waardoor je het zitvlak kan verlengen. De hemelbekleding is zwart uitgevoerd, wat ik zelf altijd een chique optie vind. Tevens is er een speciaal sportstuurwiel en de obligate R-Design pedalen, pookknop, vloermatten en instaplijsten. Optioneel zijn er ook nóg grotere porrbröst verkrijgbaar (19″ of 20″) en schakelflippers voor de automaat.

Het pakket kost je vier ruggen extra op de V60 T5 Geartronic en viereneenhalve rug op de D3 en D4. De goedkoopste benzine-V60 met R-Design pakket komt daarmee uit op 47.995 Euro. Extra sportief dieselen in je V60 kan vanaf 50.995 Euro.