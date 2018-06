Dit zijn de auto’s van Lionel Messi

Waarschuwing: er zitten een aantal verrassingen in.

Wanneer je één van de best betaalde atleten van deze aardkloot bent, dan is het niet vreemd dat de rest van de wereld je stilletjes beoordeelt op je financiële keuzes. Hoewel Lionel Messi zijn leven naast het veld grotendeels buiten de spotlichten probeert te leiden, zijn we door de jaren heen toch het een en ander te weten gekomen over de inhoud van zijn garage.

Wat blijkt nu? Een van de meest gevierde voetballers op aarde is nog tamelijk bescheiden. Goed, dit is natuurlijk een relatief begrip, maar voor iemand met een bankrekening en salaris van honderden miljoenen, kan het vele malen indrukwekkender.

Pagani Zonda

Omdat het hierna alleen maar bergafwaarts gaat, beginnen we met de duurste en snelste auto uit het rijtje. Als voetballer is het een ongeschreven regel tenminste één verschrikkelijk dikke supercar te kopen. Een klassieker als de Zonda is dan ook een prima keuze. Check HIER onze special over de C12.

Maserati GranTurismo S

Messi’s bijna onverklaarbare liefde voor Maserati’s is uitgebreid gedocumenteerd. De Argentijn schijnt momenteel alleen nog zijn trouwe GranTurismo S in bezit te hebben. Zijn MC Stradale heeft hij immers verkocht.

Ferrari F430 Spider

Wederom een haarfijne keuze van de speler die gisteren eindelijk eens scoorde op het WK. Net als zijn rake knal tegen Nigeria tellen we deze Ferrari F430 Spider als een doelpunt.

Audi’s: R8 V10, R8 Spyder, Q7, A7 en RS6.

Dankzij de sponsordeal die Audi en FC Barcelona hebben, puilt de garage van de Argentijn uit met Duitse bolides. In de afgelopen jaren verzamelde hij zowel de gesloten als de opengewerkte versie van de Audi R8. Nu Messi aan kinderen is begonnen (hij heeft er inmiddels drie) is een fijne gezinswagen broodnodig. Keuze is een luxe, dus heeft Leo de Q7, A7 en RS6 op de oprit staan.

Dodge Charger SRT8

Weg van het Europeaanse geweld vinden we ineens een heuse Dodge Charger. De motivatie hierachter weten we niet precies. Wellicht dat Messi zich, net als menig ander voetballer, alvast voorbereidt op een uitstapje naar de Verenigde Staten.

Cadillac Escalade

Hoewel het pooier-gehalte van de Cadillac beduidend hoger is, kunnen we over de Escalade hetzelfde zeggen als over de Dodge.

Range Rover Vogue

Tja, een voetballer met een Range Rover: what’s new?

Toyota Prius

We staan redelijk versteld van het feit dat Lionel Messi een Toyota Prius in zijn garage heeft staan. Aan de andere kant, wanneer je écht niet gezien wilt worden, is het waarschijnlijk de beste auto om jezelf in te verplaatsen. Niemand die ernaar omkijkt.

MINI Cooper

Ditzelfde geldt niet direct voor de Mini Cooper. Dat gezegd hebbende is het bepaald geen auto die we aan een van de meest gevierde voetballers op aarde zouden koppelen. We zullen @martijngizmo vragen of hij Leo eens aan kan stoten in het MINI-clubhuis. Wellicht dat Messi hem kan uitleggen wat hem precies bezielde.