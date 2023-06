Tolweg in Frankrijk blijkt boobytrap te zijn voor NL-ertjes

Een nieuw type tolweg in Frankrijk blijkt een boobytrap te zijn voor NL-ertjes die onwetend wanbetalen.

Een klassieke ervaring van alle Nederlanders die in de zomer naar het Zuiden trekken is de péage op de Franse Autoroutes. Even door het tolpoortje en goaaaan met die banaan. Maar niet te hard gaan overigens, want in La Douce France zijn de boetes ook niet zo douce als je zou hopen.

Het is altijd een beetje geklungel. Afrekenen met geld of een kaartje, je raam uit hangen, je kent het wel. Er zijn tegenwoordig natuurlijk moderne oplossingen voor. Maar ja, dan moet je toch weer een apparaatje of een app of iets dergelijks gebruiken. Het is en blijft een extra handeling. En natuurlijk big brother is watching you.

Frankrijk heeft er echter nu een nieuw fenomeen bij. De tolweg, waarbij niet echt duidelijk is dat het om een tolweg gaat. Er zijn geen poortjes meer, niet of nauwelijks borden, kortom niks dat de nietsvermoedende Nederlander doet denken dat hij (m/v/i) op een tolweg rijdt. Totdat de kneiterharde boete in de brievenbus valt.

Want jawel! Ondanks dat niet echt duidelijk wordt gemaakt dat je een boete krijgt als je geen tol betaalt op de A79, is dat wel degelijk het geval. De ANWB heeft volgens het AD al verschillende meldingen binnen gehad van ‘bezorgde burgers’. Ook Franse consumentenorganisatie Que Choisir? heeft al de nodige klachten gehad van imboorlingen.

Het bedrijf achter de tolweg geeft toe dat er nogal veel weggebruikers de tol niet betaald hebben. In de afgelopen ging het om 200.000 weggebruikers, op een totaal van 4.000.000 weggebruikers. Dat is ka-ching voor de wanbetalers. Zij krijgen, doordat het systeem werkt met kentekenherkenning, in principe automatisch een boete thuisgestuurd.

Althans, er is een mogelijkheid om binnen 72 uur van het weggebruik nog te betalen. Maar zeker voor veel Nederlanders die op vakantie gaan, of gewoon het weekend in Frankrijk verblijven, is die periode te kort. De 72 uur is al lang voorbij voordat ze de boodschap krijgen. Boetes rangeren van 90 Euro tot 375 Euro. Dus zeker in dat laatste geval (en als je meer boetes krijgt) is dat niet lekker thuiskomen.

Desalniettemin wil men in Frankrijk dit systeem gaan uitbreiden. Volgens milieurakkers scheelt het CO2 uitstoot doordat mensen niet bij tolpoortjes wachten met een ronkende motor et cetera. Wellicht is dat zo, maar vooralsnog is het wel verdomd onhandig. Een beetje met de Franse slag, zullen we maar zeggen. Ga jij dan maar op vakantie naar Duitsland? Laat het weten, in de comments!