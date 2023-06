Kwalificatie Formule 1: Grand Prix van Spanje 2023

Wie pakt de Spaanse stier bij de horens, in de kwalificatie voor de Grand Prix van Spanje in 2023?

Na het spektakel in Monaco is het een week later gewoon alweer tijd voor de volgende race. Dit keer gaat het los op het ietwat minder mondaine Circuit de Catalunya. Dat ligt in de buurt van Barcelona, maar loopt niet bepaald over Las Ramblas, om het zo maar te zeggen. Enfin, misschien is het wel lekker, eindelijk een ‘normaal’ circuit. Kunnen we eens echt even kijken wat de krachtsverhoudingen zijn na alle updates. Achter het toonaangevende Red Bull, uiteraard.

Q1

Het is nog een beetje vochtig op het circuit als Q1 losgaat. Tsunoda schiet direct bijna de baan af en daarna volgen anderen zijn voorbeeld. Alonso, Albon, Bottas en De Vries gaan allemaal het gravel in. Condities dus waarin de goede coureurs zich kunnen onderscheiden van de mindere coureurs. Maar helaas zwaait de FIA weer met een rode vlag.

Zeven coureurs hebben op dat moment een tijd gezet, met de Alpines op een en twee voor Stroll. Eigenlijk hadden acht coureurs een tijd gezet. De Hulk was de allersnelste, maar hem wordt zijn rondetijd ontnomen omdat hij track limits zou hebben geschaad. Günther Steiner zal er niet zo blij mee zijn.

Na wat hercalibreren gaat de sessie weer van start. De Ferrari’s staan vooraan bij het licht. Team rood heeft een update meegenomen waarbij de ‘badkuip’ grotendeels verdwenen is. Zowel Mercedes als Ferrari lijken dus te kiezen voor een aerodynamische ontwikkelingsrichting die meer richting Bulli en Aston gaat. Maar ja, dat gaat natuurlijk wat tijd kosten, normaalgesproken.

Zhou is kortstondig de snelste, terwijl Gasly Sainz ernstig in de weg zit. Verstappen pakt dan P1, maar is verrassend genoeg nauwelijk sneller dan Piastri. Helaas voor mede-rookie De Vries gaat het bij hem weer mis. De man uit Sneek was snel in de tainingen, maar dit helpt zijn vertrouwen natuurlijk niet. Dit is weer een set banden naar de gallemiezen. Het voordeel is dat er nog acht minuten te gaan zijn.

De Vries grijpt die aan om nog maar een rondje te doen en daarmee gaat hij naar P7! Kijk, dat is beter. Zeker nu Leclerc en Perez er kennelijk alle moeite mee hebben een redelijk rondje neer te zetten. En ook teammaat Tsunoda heeft een seconde achterstand op Nyck op dit moment. Er is echter nog steeds vijf minuten te gaan in deze lange Q1-sessie.

Stroll laat zien dat er nog verbetering in de baan zit en gaat naar P3. Perez gaat naar P4. ALO gaat naar P3 en dan Gasly naar P1. En dan Hulkenberg naar P1. Dit wordt weer een ouderwetse tombola. Norris, Russell en Hamilton rijden zich vrij. Ook De Vries doet goede zaken met P8. Beide Alpha Tauri’s zijn door, want Tsunoda gaat naar P14. Perez heeft alle geluk van de wereld, want hij houdt P15 over.

De grootste verrassing is dat Leclerc eruit ligt. Het is voor het eerst sinds Monaco 2019 dat Charles Q1 niet overleeft. Er moet haast iets mis zijn met de Ferrari. Alleen Sargeant is nog langzamer. Albon is achttiende, Magnussen zeventiende en Bottas zestiende. De geweldige vent wordt dus weer eens afgetroefd door Zhou.

Q2

Verstappen is direct weer acht tienden sneller dan Perez. Het is de vraag of Perez met deze vorm Q3 gaat halen. Hamilton doet twee snelle ronden achter elkaar en komt tot P2, zo’n drie tienden achter Verstappen. De twee Macca’s, Alpha Tauri’s en Hulkenberg staan in de gevarenzone. Het zou niet geheel verrassend zijn als zij daar ook eindigen, maar de coureurs in kwestie zien dat natuurlijk graag anders.

Perez staat onder druk en schiet weer de baan af. Hulkenberg gaat naar P4 maar het is de vraag of hij niet kneiterhard langs Perez is gereden. Er zit andermaal nog een bak tijd in de baan. Norris gaat naar P2, Piastri naar P6. De Vries haalt het helaas niet en moet genoegen nemen met P15. Dat wordt echter P14 als de tijd van Tsunoda wordt afgenomen. De Nederlander boekt daarmee officieel wel de tweede zege tegen Tsunoda in de kwalificatie.

Samen met de Alpha Tauri’s eindigt ook de kwalificatie van Zhou in Q2. Maar verrassender is dat ook Perez en Russell eruit liggen. Bizar genoeg raken de twee Mercs elkaar namelijk aan het eind van tweede kwalificatiesessie op het rechte stuk. Hamilton lijkt Russell in te willen halen op start-finish, terwijl hij al een goede tijd heeft staan. Russell moet nog, maar gaat volgens Hamilton van zijn gas af…? De twee raken elkaar en Hamilton verliest een front wing endplate. Raar. Hulkenberg verdient een pluim door Q3 te halen twerwijl Magnussen al na Q1 mocht douchen.

Q3

Verstappen rijdt een 1:12.2 en zet daarmee vast de voorlopige pole position neer. Hamilton gaat naar P2 maar is bijna een seconde langzamer dan onze held. Dat komt gedeeltelijk omdat VER op nieuwe banden een ronde heeft gedaan en de rest dat niet doet.

Hulkenberg doet zijn ronde in het venster waarin de anderen wachten op hun tweede run dan wel (in geval van Alonso) hun enige run helemaal aan het eind van de sessie. De Duitser gaat naar P3. Daarna gaat iedereen nog een keer de baan op, inclusief Max. Maar eigenlijk hoeft VER niks meer te doen. Of zou er toch nog ergens meer in het vat dan wel de baan zitten?

Mwah. Alonso komt tot op dik een halve seconde. Sainz zit net binnen die halve seconde. Verstappen is ondertussen nog sneller onderweg, maar breekt zijn ronde af. Niemand anders kan de Red Bull en Max bedreigen. Norris wordt derde, Gasly vierde, Hamilton vijfde, Stroll zesde, Ocon zevende, Hulkenberg achtste, Alonso slechts negende en Piastri tiende. Stroll pakt dus voor het eerst Alonso in de kwalificatie, uitgerekend in Spanje. Misschien heeft de Spanjaard toch wat schade na zijn excursie naast de baan in Q1.

Tsja, als het dan morgen droog is, dan wordt dit sowieso een appeltje-eitje voor Verstappen. In het natte waarschijnlijk ook, maar kan er altijd alles gebeuren. We hebben in ieder geval een interessante grid te pakken achter MV1. Moeten we dan stiekem maar hopen dat Max een keer een slechte start heeft en ervoor moet knokken? Of mag hij van jullie nog steeds met een straatlengte verschil winnen?