Trekt Porsche toch de stekker uit de 718 Cayman en Boxster?

Ja, nee, ja, nee toch niet, jawel, misschien hybride dan? Nee, ook niet.

De elektrische Porsche 718 Cayman en Boxster zijn al zo lang onderweg dat je bijna zou vergeten dat ze ooit zijn aangekondigd. Echter blijkt nu uit meerdere berichten dat Porsche serieus overweegt om de elektrische 718-modellen te schrappen. Dat nog voordat ze überhaupt hun langverwachte opwachting maken.

Van belofte naar hoofdpijn

Volgens een rapport van Bloomberg kijkt nieuwe topman Michael Leiters van Porsche met een vlijmscherp oog naar alles wat de boekhouders nachtmerries bezorgt. Bovenaan dat lijstje zouden de elektrische versies van de Porsche 718 Cayman en Boxster staan. De plannen voor een volledig elektrische 718 circuleren inmiddels al meer dan zes jaar, met introductiejaren die vaker worden opgeschoven dan de releasedatum van GTA 6.

Oorspronkelijk mikte Porsche op een lancering ergens rond 2025, later werd dat weer 2026. Inmiddels zijn we weer een stap verder: insiders fluisteren dat het hele EV-project misschien wel helemaal wordt geschlossen. Dat is niet omdat Porsche opeens bang is voor stroom, maar meer omdat de combinatie van technische complexiteit en oplopende kosten het enthousiasme niet echt doet stijgen.

EV-only, toch niet, of toch wel

De verwarring rond de 718 begon eigenlijk al een tijdje terug. In 2025 stopte Porsche, zoals we allemaal weten, met de productie van de benzineversies van de Cayman en de Boxster. Het idee hierachter was natuurlijk dat er elektrische opvolgers klaarstonden. Vervolgens kwam er een klassieke Porsche-wending: topversies met verbrandingsmotor mochten tóch weer wel blijven. Vervolgens dook het plan op om het nieuwe 718-platform ook geschikt te maken voor brandstofmotoren.

En toen werd het hele verhaal echt ingewikkeld. Er werd gekeken naar een plug-in hybride variant. Op zich is dat natuurlijk helemaal niet zo gek, tot je beseft dat zo’n aandrijflijn weer een andere technische basis nodig heeft. Wat gebeurt er dan? Nóg meer ontwikkelingstijd, nóg meer kosten en niet te vergeten: het risico dat je straks een auto lanceert met technologie die inmiddels al thuishoort in een museum.

Wat blijft er dan over

Het is natuurlijk niet heel gek dat Porsche twijfelt over de 718. De tegenvallende verkopen in China in combinatie met stijgende kosten en de herziening van de misschien iets te ambitieuze EV-plannen, zorgen er nou niet echt voor de kersverse topman er beter van slaapt. Daarnaast moeten we ook de importheffingen van oom Trump niet vergeten.

Wat dan weer ietwat ironisch is, is dan de 718-modellen het juist lekker deden in de laatste jaren. In 2024 steeg de verkoop zelfs nog met 15 procent naar ruim 23.000 exemplaren. Een (relatief) betaalbare Porsche-sportwagen was dus nog altijd populair, terwijl de 911 steeds verder opschuift richting financieel pijnlijke dromen.

Porsche Nederland kan tegenover Autoblog helaas niks ontkennen of bevestigen, dus of dit echt het einde van de Cayman en Boxster is…

Foto: Porsche Boxster EV – Spotter: @spotcrewda