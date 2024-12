Koop deze zeldzame toplimo met 550 pk op Marktplaats

Een dikke toplimo die voor de afwisseling niet Duits is.

Het opnemen tegen de Duitse toplimo’s is eigenlijk een kansloze onderneming. Iedereen koopt uiteindelijk toch een S-Klasse, een 7 Serie of een A8, wat je ook doet. Dat neemt niet weg dat de laatste generatie Jaguar XJ een hele gave auto is. Zeker dit specifieke exemplaar op Marktplaats.

Dit is namelijk niet zomaar een XJ, maar een XJR. Deze topversie van de XJ is in Nederland (en waarschijnlijk ook daarbuiten) serieus zeldzaam. Onder de kap ligt de welbekende 5,0 liter supercharged V8 die in dit geval 550 pk levert. Net zoveel als in de XKR-S en de F-Type R.

Een XJ moet natuurlijk nog wel een beetje stijlvol blijven, dus Jaguar heeft niet ‘m niet smurfblauw gemaakt en voorzien van een taartschep. De XJR heeft wél een dikker uiterlijk, met vier uitlaten, een andere voorbumper, een subtiel spoilerlipje en speciale 20 inch velgen.

Dit exemplaar op Marktplaats wordt extra bijzonder gemaakt door het feit dat het een van de laatste is. Dit is namelijk een XJ Collection. Met deze special edition – gelimiteerd op 300 stuks – nam Jaguar afscheid van de XJ. Aangezien de XJ Collection alle motorvarianten omvatte, zaten er waarschijnlijk maar een handjevol XJR’s tussen. Dit is dus eigenlijk een limited edition van een limited edition.

Omdat de laatste 300 XJ’s allemaal voor de VS waren, kunnen we concluderen dat deze auto uit de VS komt. Dat is niet per se een pluspunt, maar nu ben je waarschijnlijk wel de enige met een XJ Collection in Nederland.

Deze bijzondere Jag wordt nu aangeboden op Marktplaats met 35.461 km op de teller. De verkoper wil er €69.500 voor hebben, maar let op: er komt nog wel €20.000 bpm bij. Gek genoeg hebben ze ook nog twee andere auto’s te koop staan als XJR voor precies hetzelfde bedrag, maar dit zijn ‘gewone’ 5.0 V8’s, met 510 pk.