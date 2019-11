Jaguar neemt nu écht afscheid van bloedmooie XJ

Goodbye, my friend!

Voor ondergetekende was het de absolute vedette in zijn klasse: de Jaguar XJ. De Britse sedan werd al wat ouder en links en rechts ingehaald door de (met name) Duitse tegenstrevers, maar ergens is dat bij de Jaguar XJ niet relevant. Het is de uitstraling van de auto die helemaal geweldig is.

De XJ (rijtest) is modern, tijdloos, modieus en stijlvol tegelijk. Uiteraard zijn dat tegenstellingen, maar met een XJ kun je altijd voor komen rijden. De auto wekt niet zoveel afgunst op als een Dikke Duitser kan doen, maar is ook niet zo macho als een Italiaan kan zijn. Precies goed. Helaas, zoals wij allen weten, zit het einde erop. In Europa was de auto al uit het leveringsporgramma gehaald, nu neemt de XJ (aankoopadvies) ook afscheid op de Amerikaanse markt.

Dat het merk met een, hoe kan het ook anders, special editie. Ditmaal noemt Jaguar het de ‘XJ Collection Special Edition’. Het zijn de laatste XJ’s die geproduceerd worden en ze zijn allemaal bedoeld voor de Amerikaanse markt. Er zullen slechts 300 exemplaren van gebouwd worden. Welke kleurstellingen er mogelijk zijn, weten we niet, maar ‘XJ One of 300 Collection’ werd in het houtwerk gestanst. Bij de persfoto’s zien we een groen exemplaar met amaretto interieur. Bijzonder prachtig.

In Europa kon deze schitterende wagen zelfs met een viercilinder of een diesel geleverd worden, maar zo wenst Jaguar geen afscheid te nemen. Alle 300 XJ’s zullen worden voorzien van de enige juiste motor voor deze auto, de AJ-III 5.0 Supercharged V8 met in dit geval 470 pk.