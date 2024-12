Dit is de Autoblog Auto van het Jaar 2024!

De Autoblog-lezer heeft gesproken: de nieuwe Autoblog Auto van het Jaar is bekend.

Voordat het jaar voorbij is hebben jullie nog iets van ons te goed, namelijk de uitslag van de Autoblog Auto van het Jaar 2024. Deze maand hebben jullie de kans gekregen om te stemmen op een van de acht kandidaten die we dit jaar geselecteerd hadden. Vandaag maken we bekend wie de felbegeerde titel in de wacht sleept.

Eerst nog even het lijstje met kandidaten, op alfabetische volgorde:

Er zijn dit jaar eigenlijk niet één, maar twee winnaars. We hebben de Renault 5 en de Alpine A290 namelijk samengenomen en dit duo pakt de overwinning. We kunnen zelfs spreken van een riante overwinning, want de nieuwe R5 pakte maar liefst een derde (33,9%) van de stemmen! Zo’n ruime zege hebben we nog niet eerder gezien in de geschiedenis van eth. Bij deze mogen we dus Renault én Alpine van harte feliciteren.

Eerlijk is eerlijk: de winnaar komt niet als een verrassing, want dat de Fransoos goed in de smaak viel wisten we al. Wat voor velen wel als een verrassing zal komen is de tweede plaats. Die is namelijk voor de Ford Capri, die 22,8% van de stemmen kreeg. Op de derde plaats volgt de nieuwe BMW M5, met 13% van de stemmen. Daarmee is de M5 toch minder populair dan voorheen, want in 2011 werd de F11 wél Autoblog Auto van het Jaar.

De Renault 5/Alpine A290 mag zich voegen in illuster rijtje. De voorgaande jaren wonnen de Porsche 992 Dakar (2023), de BMW M3 Touring (2022) en de Porsche 992 GT3 Touring (2021). Het is niet de eerste EV die Autoblog Auto van het Jaar wordt, want eerder wonnen al de Tesla Model S, de Polestar 2 en de Porsche Taycan.

De Renault 5 dus de overduidelijk favoriet, al was er natuurlijk alsnog 66% van de stemmers die niet op deze auto heeft gestemd. Dat mogen jullie dus lekker uitvechten in de reacties.

Wat wij zelf van de Alpine A290 vonden? Dat kun je nog eens terugkijken in de onderstaande video: