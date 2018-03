Koop dit huis met een garage voor 10 auto’s, slechts 3 ton

Kan toch niet in Nederland? Jawel!

De huizenmarkt is weer lekker oververhit zoals we dat gewend waren voor de CR!SAS1!. Een schoenendoos met een postadres kopen in Amsterdam? Dat is dan 250.000 Euro meneer (m/v). Ook in de naburige gemeenten stijgt het prijspeil tot ongekende hoogtes, maar desalniettemin zijn nog altijd gebieden in ons land te vinden waar niemand wil wonen je een flinke kast kan kopen voor een habbekrats.

Een kilometer of zestig verwijderd van onze hoofdstad ligt bijvoorbeeld Wervershoof, een plaatsje in de buurt van Medemblik aan het IJsselmeer. De verse vis hoef je dus alleen nog even binnen te hengelen. Goed voor de Omega-3 vetzuren. Wervershoof heeft een kleine 9.000 inwoners en is de geboorteplaats van onder andere Irene Schouten, de blondine die brons pakte op de Olympische Spelen van vorige maand. Ook wielerverslaggever Theo Koomen werd er geboren. De belangrijkste toeristenattractie in de gemeente is dan ook het museum dat aan hem geweid is in Molen ‘De Hoop’.

Nu we het toch hebben over molens: in de voortuin van het huis dat je kan kopen staat er ook een. Een kleintje weliswaar. Wellicht is het een schaalmodel van ‘De Hoop’. Je mag ‘m vast weghalen als je dat wil. Wat je echter niet wil weghalen als autoliefhebber, is de joekelige garage die deel uitmaakt van het kavel. Liefst tien auto’s kan je erin zetten. Tien transaxle Porsche’s bijvoorbeeld. Noice.

Koopje voor drie ton?