GIMS redux: wat heeft Genève ons eigenlijk gegeven?

Nu de kaasfondue verteerd is, kijken we terug op dé autobeurs van het jaar.

Want ja, dat is het toch nog steeds wel. Tuurlijk, NAIAS is ook altijd groot in ‘Murica en later dit jaar krijgen we Parijs. Qua locaties zijn de LA Auto Show en Tokyo Motor Show misschien interessanter, maar alles bij elkaar opgeteld is Genève nog steeds de top dog onder de autobeurzen. Dit is waar de merken vaak echt willen shinen. Zelfs autobeurshater Volvo komt er nog naartoe. In de euforie van het autofeestje is het voor de betere autoliefhebber moeilijk om niet overenthousiast te worden. Maar hoe kijken we terug op de beurs nu we de echo chamber weer verlaten hebben?

Exoten stelen de show. Of…was er niet zoveel show om te stelen?

In principe is het natuurlijk logisch dat droomauto’s die tot de verbeelding spreken meer aandacht krijgen dan saaimobielen die we in drommen tegen zullen komen op ’s heeren wegen. Auto’s als de Ferrari 488 Pista, Ruf SCR, Porsche 911 GT3 RS, Bugatti Chiron Sport en Lamborghini Huracan Performante Spyder zijn natuurlijk moeilijk te negeren. Misschien nog wel meer tot de verbeelding sprekend: ‘bereikbare’ exoten als de vierdeurs Mercedes AMG GT en BMW M8 Gran Coupe. Je kijkt er liever naar dan naar de zoveelste Golf. Tenminste, even. Want als het dagdromen voorbij is, wordt het toch tijd om even te kijken wie de beste C- of D-segmenter bouwt. Immers loopt je leasecontract bijna af.

Op naar de stands van Ford, Opel, Volkswagen, Hyundai, Alfa Romeo et cetera dus. Maar helaas, zou je met dit doel naar Genève afgereisd zijn, kom je van een koude kermis thuis. Er was bijzonder weinig heet nieuws op de beurs voor Jan Modaal. Uitzonderingen: de nieuwe Kia Ceed, Toyota Auris, Peugeot 508 en Mercedes A-Klasse. Misschien kunnen de nieuwe Audi A6, BMW X4, Lexus UX en Volvo V60 ook nog onder deze categorie gerekend worden voor Jan Tweekeermodaal. Maar dat was het dan ook wel. Nieuwe A-segmenters of B-segmenters stonden niet of nauwelijks op de kaart. Opmerkelijk. Misschien durven de fabrikanten het niet aan een normale auto neer te zetten zonder een mooie babe erbij?

Herhaling van zetten: alles wordt autonoom en elektrisch…alleen nog niet nú

Bla bla, autonoom, elektrisch, toekomst, Volkswagen I.D. Vizzion, Renault EZ-GO, snurk. Al jaren horen we hetzelfde riedeltje, maar het is inmiddels 2018 en waar blijven die tastbare producten dan?

Oké, de elektrifictie komt langzaam op gang. Honda kondigde aan dat de guitige Urban EV Concept binnen afzienbare tijd op de markt komt en de Hyundai Kona EV staat te trappelen om kopers voor zich te winnen. Daarnaast is de Jaguar I-Pace nu officieel. Vooral die eerste twee zouden best eens goed kunnen verkopen, maar op de échte elektrische verkooptoppers is het nog altijd wachten. Waarom? Misschien omdat auto’s met voldoende accu’s stiekem toch nog steeds best prijzig zijn om te maken?

Voor wat betreft het autonome gebeuren aangaat maken we ons steeds minder zorgen. Het gaat gelukkig nog wel even duren voordat volledig zelfrijdende auto’s echt een ding zijn. De fabrikanten moeten misschien nog wat game-ervaring opdoen, want verder dan level 3 à 4 komen ze voorlopig niet.

Conclusie

We hebben weer kunnen genieten van prachtig metaal in Genève. Er waren meer dan voldoende auto’s te vinden waarvan het bloed van de liefhebber sneller gaat stromen. Een beetje maf is alleen dat deze exoten in de meerderheid waren ten opzichte van de massaproducten waar de industrie uiteindelijk op draait. Opel was er niet eens en de meeste andere volumemerken hadden niet veel nieuws te melden.

Ook wereldschokkende vernieuwingen qua techniek hebben we niet kunnen ontdekken. Misschien is het de stilte voor de storm en gaat het volgend jaar helemaal los. Of is het simpelweg een teken aan de wand dat niet alleen de AutoRAI, maar ook de beurs der beurzen zijn beste tijd gehad heeft? De tijd, zal het leren…

Voor de diehards: check HIER nog een keer de hypercut van al onze video’s uit Genève.