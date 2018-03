Heilige graal: Alpina E39 B10 V8S Touring in Dakar Yellow

Ladies and gentlemen, we've got 'm.

Yep, we hebben ‘m gevonden hoor. Zoek niet langer. Dit is dé auto die alle andere auto’s overbodig maakt. Het is een E39. Het is een Alpina. Het is de V8 S. Het is de Touring. En de kleur heet Dakar Yellow. Of Dakar Gelb, als je de Duitse taal mooier vindt. Het is dus alles wat je wilt en meer.

Onder de kap huist de M62B48 die Alpina ook in haar versie van de BMW Z8 gebruikte. De atmosferische V8 met een inhoud van 4.8 liter levert 375 pk en 510 Nm. Iets minder pk’s dus dan de 400 stuks die de S62B50 uit de E39 M5 (aankoopadvies) levert, maar iets meer Nm’s (10 koppels meer). Gekoppeld aan Alpina’s Switch-Tronic bak, maakt het de ruime Touring goed voor een sprintje van nul naar honderd in 5,6 seconden.

De buitenkant van de auto wordt gedomineerd door de gele tint. De auto is origineel geleverd in deze kleur (Dakar Yellow II) en is daarmee volgens de verkoper de enige. Überhaupt zijn er van de B10 V8S Touring volgens de verkoper maar 42 stuks gemaakt, dus zo gek is dat niet. Het geel wordt geaccentueerd door gouden Alpina-striping over de flank. Dat klinkt alsof het niet werkt, maar het kan wel. Een beetje zoals een broodje met Brie en honing.

De combinatie met de Light Yellow Montana lederen bekleding is eveneens nogal gewaagd, maar ook hier geldt: je went er vast aan. Het leder lijkt op de beelden in goede staat te verkeren. Mag ook wel als de kilometerstand klopt, de auto heeft namelijk pas 51.812 mijl gereden. De koeienhuiden zijn hier en daar voorzien van enkele subtiele Alpina-details in groen en blauw. Dat laatste geldt overigens ook voor de rest van het interieur.

De auto is officieel geleverd in Japan, wellicht dat dat ook de wat aparte spec verklaart. Het is wellicht niet ieder’s pakkie an, maar er zal vast een fan te vinden zijn die flink wat geld wil neertellen voor deze bijzondere combinatie van iconische BMW-Alpina ingrediënten. De verkoper hoopt daar ook op, hij biedt de auto aan op Ebay inclusief verscheping naar de Verenigde Staten voor 59.950 Dollar. We hebben echter goed nieuws voor je: het ding staat gewoon in Hengelo! Je kan je de kosten voor de boot dus besparen. Waarschijnlijk is Alpina-verzamelaar Frans al op weg naar het Verre Oosten…