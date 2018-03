Duurste huis van Nederland komt met gratis Bentley

In de categorie: auto's en huizen.

Met het verkopen van lampjes heeft ene heer Frits Philips een aardig kapitaal opgebouwd. Het gigantische landgoed wat hij hiermee wist te bemachtigen staat te koop. Dit werd eerder al bekend, maar nu is er meer informatie. Voor de lezers met serieuze interesse.

Voor een schamele 50 miljoen euro valt dit stukje Eindhovense grond op te halen. En het wordt nog mooier, het landgoed komt inclusief Bentley, dus sla je slag!

Het huis ligt in de bossen bij de Herdgang in Eindhoven. Oirschotsdijk 3, voor de mensen die even langs willen. De makelaar noemt het ‘The Philips Estate‘, maar de Eindhovenaren onder ons zullen het kennen als De Wielewaal. Er bestaan blijkbaar dus ook stukjes onbetaalbare grond buiten het Gooi.

De bouw van het landgoed was klaar in 1934. Frits Philips heeft er gewoond tot hij in 2005 overleed. De gebouwen op het landgoed hebben echter in 2007 een volledige opknapbeurt gehad en zijn dus weer ‘als nieuw’. In de bossen omtrent de villa liggen nog vier kleinere woningen. De hoofdwoning beschikt over tien slaapkamers en evenveel badkamers. Tja, je moet wat als je 2600 vierkante meter aan woonoppervlakte tot je beschikking hebt.

Op het omliggende terrein is verder genoeg te doen. Je hebt een eigen sportschool, zwembad, wijnkelder en ‘exclusieve herenkamer’. In deze kamer schijnt prins Bernhard nog sigaren te hebben gerookt. Wellicht is dit een puntje waar je de prijs wat mee kunt drukken.

In de wijnkelder zit ook een interessante bijlage. Voor de kelder zijn stenen gebruikt uit het keizerlijke paleis van Sissi, ja ja. Ook staat er een Bentley geparkeerd. Een onhandige plek voor een Bentley, zo blijkt, want hij kan er niet meer uit. Dit is ook de reden dat hij bij de prijs zit inbegrepen.

Makelaar Kenneth Alting beweert dat het huis zonder twijfel het duurste van Nederland is. Wat het huis precies kost laat de makelaar in het midden, ‘maar met vijftig miljoen mag je wel eens koffie komen drinken’. Vandaar misschien dat het huis al zo lang te koop staat.

Verschillende media spraken van een bedrag rond de 35 miljoen, dit is volgens de makelaar echter veel te laag. Hoewel dit alsnog meer dan twee keer zo veel is als het duurste huis van Funda op dit moment, deze is namelijk 17 miljoen euro.

De prijs is ook zo hoog omdat het landgoed in de buurt van vliegveld Eindhoven ligt. Als het vliegveld wil uitbreiden zullen ze de omliggende grond voor veel geld moeten opkopen.

Daar zit je dan. In je villa, met elke 5 minuten een vliegtuig over je hoofd en een Bentley in je wijnkelder.