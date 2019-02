Koop een beproefde BMW 320d van de eerste eigenaar

De definitie van duurzaam.

Leuk zo’n hybride, EV of waterstofauto, maar weet je wat pas echt duurzaam is? Tig jaar doorboenderen met dezelfde auto natuurlijk! Als iedereen een generatie (of twee) over zou slaan, zouden er veel minder grondstoffen aangesproken hoeven te worden voor het maken van auto’s. Het is maar de vraag of we in dat opzicht beter af zijn met weer een splinternieuwe net wat zuinigere auto voor de deur.

Gelukkig voor ’s lands dealerbedrijven, begint het bij de meeste mensen na een aantal jaar toch weer ‘te jeuken’. De drang naar vooruitgang, of simpelweg veranderende levensomstandigheden, bewegen klanten naar een glazen paleis om iets nieuws uit te zoeken. Een man die nu na bijna twintig jaar zijn E46 320d verkoopt, wist dat moment lang uit te stellen, maar met 490.000 kilometer achter de rug is hij nu toch bereid om afstand te doen van de Dreier. Daarvoor wenst hij overigens nog wel 2.500 Euro te ontvangen.

Dat roept uiteraard de vraag op: is het wat om zoiets te kopen? Wat is het ‘eerste eigenaar’ verhaal je waard? Voor hetzelfde geld vind je ongetwijfeld ook exemplaren met minder kilometers op de teller, maar de meesten daarvan zullen een wat ‘spannendere’ geschiedenis hebben. En potentieel ook wat roest op de spatborden, wat vrijwel standaard is op prelift E46jes (aankoopadvies). Vandaar waarschijnlijk dat de verkoper vooral foto’s van de cleane units op deze auto geschoten heeft. Deze blauwe drie in kwestie werd nieuw gekocht bij BMW Den Haag, is niet verspijkerd en heeft volgens de verkoper nooit ‘boenkerdeboenk muziek’ te horen gebracht via zijn speakers. Koop dan???