NL klimaatambtenaartjes verstoken zelf loeiveel benzine

Bij het Ministerie van Wiebes hebben ze schijt aan EV's.

Het is duidelijk, de wereld gaat naar de knoppen. De wereldbevolking blijft uitdijen en zoals te zien is in de laatste aflevering van The Grand Tour is een hutje op de hei voor niemand meer afdoende. Iedereen wil gigantisch veel spullen hebben. De vervuiling die dit met zich meebrengt zal ons uiteindelijk dood en verderf brengen. En zo niet, dan slokt over circa vijf miljard jaar de zon onze prachtige aardbol op. Yikes!

Gelukkig kunnen we aan al deze dingen als bescheiden Nederlanders niks veranderen, dus nu we hier met zijn allen nog zijn, kunnen we maar beter met onze internationale broeders meedansen op de rand van de afgrond. Lekker verkwistend benzine verstoken, de kachel nog wat opvoeren, lang onder de douche staan en liefst dagelijks minimaal 300 gram ribeye eten. Zo heurt het leven te zijn.

Helaas worden we geregeerd door gekkies die (willen) denken dat we ons lot in eigen hand kunnen nemen. Met zijn allen moeten we miljardeninvesteringen in onderwijs, zorg en welvaart laten schieten ten faveure van warmtepompen en EV’s. Het is moeilijk om hier tegen te zijn, mits je het valse voorwendsel gelooft dat we daadwerkelijk een verschil zouden maken. Maar mits we überhaupt invloed hebben, gaat het er in realiteit hooguit om of we met zijn allen naar de haaien gaan in februari van 2119, of toch misschien in maart van 2119. Mijns inziens niet echt een reden om honderd jaar de ribeye te laten staan.

Enfin, onze overloards en een zwikje magische denkers aan klimaattafels (waarschijnlijk hangt daar een gieter boven om af en toe ‘klimaat’ te simuleren ofzo) hebben desalniettemin besloten dat benzine verstoken vanaf 2030 uitgefaseerd moet worden. Je zou zeggen dat ze dan nu maar vast het goede voorbeeld moeten nemen. Maar helaas! Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat blijkt haar voortrekkersrol in de transitie van vroem-naar-zoem allerminst serieus te nemen. In 2018 was een kwart van het ministeriële wagenpark aan vervanging toe, maar in plaats van voor EV’s werd er gekozen voor wat de Volkskrant omschrijft als ‘benzineslurpende Seat Leons’. Sowieso zijn het onvervalste benzinehoofden bij ‘EZK’, zo rijden bijvoorbeeld alle 62 auto’s van het Agentschap Telecom op fossiele brandstof. Hoe valt dit alles te verklaren?

Volgens een woordvoerder van het Ministerie is het simpelweg een centenkwestie. EV’s zijn niet alleen duur voor de burger, maar ook voor de overheid. De Seats waren wat voordeliger om aan te schaffen. Daarnaast is er vorig jaar wel een test gedaan met twee Tesla’s, maar die bleken toch een net wat te beperkte actieradius te hebben om (top)ambtenaren door het ganse land te verplaatsen. En ja, je wilt natuurlijk ook niet dat onze belastingcenten moeten omrijden om vervolgens een half uur met de duimen te draaien bij een laadstation. Zo blijkt dus ook voor de regelgevers zelf dat de keiharde realiteit wat weerbarstiger is dan de mooie dromen willen doen geloven.