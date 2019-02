Autoblog advies: laatste kans familie dikschiff voor 35k

Snel. Nu het nog kan.

Er zit een moment aan te komen dat ook De Grote Meerderheid gaat overstappen op elektriek, of misschien wel waterstof. Maar ja, die auto’s worden ook aangedreven door een elektromotor. Het Feest Der Geweldige Verbrandingsmotoren is echt bezig met de laatste stuiptrekkingen. Autoblog-lezer Per realiseert zich dat en wil er niet te lang op wachten.

Hij had een exotische motorfiets, een Ducati Hypermotard 1100S, een bijzonder stukje Italiaanse techniek. Echter, kinderen, huizen en aanverwante verantwoordelijkheden stonden in de weg. Per heeft wat geld gespaard en aan de kant gezet. Hij wil dat nu graag (gedeeltelijk) gaan stukslaan op een auto. Kijk, dat klinkt niet verkeerd. Het moet wel een beetje een bijzondere auto zijn: sportief, snel, veel vermogen en een beetje luxe is ook niet verkeerd. Qua cilinderaantal is er een keiharde eis: alles met minder dan 5 cilinders valt automatisch af.

Er is een enorm aantal auto’s die in dit budget mogelijk zijn. Per kan door de bomen het bos niet meer zien en vroeg ons om even mee te gaan zoeken. Hij kan het geld maar één keer uitgeven en dan moet het wel in één keer goed zijn uiteraard! Per heeft een kleine noot als het gaat om verbruik: dat mag binnen de perken blijven. Uiteraard is dat afhankelijk van je rijstijl, maar als je graag wil genieten van geweldige motoren, dan zal er behoorlijk wat brandstof verstookt dienen te worden. Zo werkt het nu eenmaal.

De tabel ziet er als volgt uit:

Huidige /vorige auto's: Opel Corsa D Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Privé Budget: € 35.000 + 7.5k p.j. aan kosten Jaarkilometrage: 15.000 km Brandstofvoorkeur: Benzine Reden aanschaf andere auto: Bucket list Gezinssamenstelling: Gezin met 2 jonge kinderen Voorkeursmerken /modellen: Alpina, Mercedes No-go modellen / merken: In principe geen, maar geen fan van F10 van BMW

Audi S4 Avant (B8)

€ 33.950

2012

100.000 km

Er zijn weinig auto’s die een gedeelte van de markt zo goed bedienen als de Audi S4. Het is zo’n auto die op bijna alle punten bovengemiddeld scoort. De Audi S4 is bovengemiddeld snel, onopvallend en eenvoudig te besturen, wat tevens de drie belangrijkste redenen zijn dat de auto in trek is bij het boevengilde der plofkrakers. De 3.0 V6 met compressor wordt ernstig kort gehouden door de software: 400+ pk is met een simpele chip zo geregeld. Het interieur is verzorgd, de stoelen zijn puik en de infotainment werkt feilloos. Qua rijden is het één van de leukere Audi’s, alhoewel er nóg leukere alternatieven zijn. Onderaan de streep is het een beetje een veilige keuze. Dat kan zowel positief als negatief worden opgevat.

Alpina B3 S BiTurbo Touring Switch-Tronic (E91)

€ 34.750

2011

75.000 km

Als je buiten de kaders denkt kun je namelijk ook dít voor de deur hebben staan. Natuurlijk zijn Alpina’s niet meer die handgebouwde exoten met uitgeboorde atmosferische motoren, maar Alpina B3’s zijn nog altijd verdomd speciale en fijne auto’s. De motor is een zeldzame krachtpatser: het ding heeft manieren, maar blijft eraan sleuren. Die 360 pk’s zitten er zeker wel in. Ten opzichte van de Audi is de Alpina iets meer op de purist afgestemd: er is een handbak mogelijk, standaard heeft ‘ie achterwielaandrijving en de zes in lijn ligt eens niet voor de vooras. Wel zijn ze veel lastiger te vinden en kunnen sommigen onderdelen eveneens niet voor het oprapen liggen. Het is geen 335i met een andere chip erin, het gaat zoveel verder. Het interieur is niet op het niveau van de Audi, maar de Alpina aankleding (zeker met Lavalina leder) maakt heel erg veel goed.

BMW 335i Touring M-Sport (F31)

€ 32.950

2014

130.000 km

Een oudere Alpina B3 of een generatie jongere BMW 335i? Dat is nog eens een lastige vraagstuk. De Alpina heeft als voordeel dat ‘ie exclusiever is, maar de F31 is een betere auto dan de E91. Niet alleen qua betrouwbaarheid, maar ook qua interieur, verfijning en comfort. Voor sommigen was de F30-generatie iets te volwassenen, dus een M-Sport pakket maakt de 335i zoals ‘ie hoort te zijn. De motor is ook in deze auto een bovengemiddeld bekwame zescilinder, zij het minder krachtig in vergelijking met de Alpina. Wel is het aanbod iets groter, evenals de onderdelenvoorziening. Restwaarde-technisch is het ook een interessante auto.

Mercedes-Benz CLS 350 Shooting Brake AMG (X218)

€ 34.950

2013

95.000 km

Aanvankelijk zou een Mercedes-Benz C-Klasse een logische stap zijn, na een Audi S4 en een BMW 335i. Een C350 Estate Avantgarde komt in de buurt. De 3.5 liter grote V6 is een erg fijne motor, maar geeft niet de schop onderin je rug die de S4 en 335i wél geven. Als het niet om absolute prestaties gaat, maar stijl ook een belangrijke rol mag spelen, waarom zou je dan niet opteren voor een CLS Shooting Brake? Als je een E-Klasse stationwagon gewend bent, is de bagageruimte lachwekkend, maar in vergelijking met D-segment stationwagons valt het verschil mee. Voorin zit je overduidelijk een klasse hoger. De meeste CLS‘en zijn zeer luxe en fraai uitgerust en aangekleed. het gebrek aan sportiviteit wordt goedgemaakt door een enorme hoop comfort en stijl.

Volvo V60 T6 AWD R-Design Polestar

€ 29.950

2013

85.000 km

Allemaal leuk en aardig, die Duitsers, maar ook wel een beetje voorspelbaar. Voor de liefhebber is een Alpina B3 een compleet unieke auto, maar je kijkt natuurlijk gewoon naar een 3 Serie waarvan er honderduizenden rondrijden. De Volvo V60 is zeker geen exoot te noemen, maar de neutraal-luxe Zweedse uitstraling is zeker verfrissend in dit gezelschap. Als je gaat voor een bijzondere kleur en R-Design pakket, heb je een zeer fraaie automobiel voor de neus. Net als de BMW heb je een zes-in-lijn onder de kap liggen, zij het in dit geval overdwars gemonteerd. Er zijn diverse Polestar-uitvoeringen, die je niet moet verwarren met de ‘S60 Polestar’. Dat is een ander (en prijziger) beestje. De ruimte is niet overdadig, zeker niet voor een Volvo, en het infotainment systeem is beduidend van mindere kwaliteit dan dat van de Duitsers.

Cadillac CTS Wagon 3.6 Sport Luxury

€ 19.500

2012

90.000 km

Hoe ze het doen, is ons een raadsel. General Motors verkoopt een hele hoop auto’s die matig en saai zijn. Die auto’s zijn kennelijk populair. Af en toe maken ze echter briljante auto’s en daar kijkt niemand naar om. Een goed voorbeeld is de Cadillac CTS Wagon. Deze auto is gewoon waanzinnig cool, het is simpelweg de vetste stationwagon uit deze periode. Natuurlijk is de CTS-V het allerbruutst, maar de CTS met 3.6 in Sport Luxury is ook een uitstekend alternatief. Qua concept staat ‘ie heel dicht bij de CLS 350. De Mercedes heeft een verfijnder interieur, de Cadillac een sportievere wegligging. Jazeker, een sportieve Cadillac. Nog een voordeel is dat je niet eens het hele budget erop stuk hoeft te slaan, een gedeelte ervan is al prima. In Nederland staan er enkele exemplaren te koop. Import kan zeker de moeite lonen als je specifieke wensen hebt qua uitvoering.

Jaguar XF 5.0 Portfolio (X250)

€ 29.950

2012

95.000 km

Toegegeven, het is geen stationwagon. We kwamen de auto tegen op het web en moesten ‘m gewoon meenemen. Het is een van de laatste grote sedans die je met een dikke atmosferische V8 kon krijgen, zonder dat het een ‘sport’ uitvoering betreft. De motor is een 5 liter V8, die garant staat voor een hoog verbruik. Laten we niemand voor de gek houden: alle auto’s in dit lijstje zuipen nu eenmaal. Zeker als je aanspraak maakt op de prestaties. Met 388 pk zul je nooit tekort komen en met name het koppel is bizar. Een hoog koppel uit een atmosferische motor met een groot slagvolume is zeer indrukwekkend. Je voelt dat de motor direct kracht heeft en dat heel geleidelijk op de achterwielen brengt. Met een turbo voel je de motor even inhouden, nadenken, vals spelen en tata: meer vermogen. Niet in deze auto. Zorg ervoor dat je een post-facelift model pakt, liefst een beige exemplaar met beige interieur. Doe vervolgens een beige outfit aan en monteer een open uitlaat op de XF.

YOLO: Lexus IS-F (XE20)

€ 32.250

2009

75.000 km

Duits, Zweeds, Amerikaans en Brits. We hebben bijna alles gehad. Voor de YOLO konden we twee kanten op. De eerste is natuurlijk een Maserati. Die zijn rond de 30 tot 35 mille goed te vinden. We hebben die auto’s al meerdere keren in de Yolo-sectie gedrapeerd alsmede er complete artikelen aan gewijd. Ondanks dat YOLO staat waarvoor het staat, gaan we nu voor een zeer betrouwbare auto, de Lexus IS. Als M3 tegenhanger ontwikkelde Lexus de IS-F, met een 5.0 liter grote V8, 435 pk, een achttraps automaat, achterwielaandrijving en de meest kitscherige uitlaat-opstelling sinds de Ferrari California. Het is een bijzondere auto met een bijzonder karakter. Niet iedereen zal de auto ‘begrijpen’, maar het is een absoluut monster. In vergelijking met de nieuwe RC-F voelt deze IS-F beter uitontwikkeld en sportiever aan. Wellicht dat @RubenPriest deze een keer meeneemt uit het Verre Oosten.

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!