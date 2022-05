Buitenkansje: koop een politie-Porsche 964 Cabrio op Marktplaats

De livery is nog niet verouderd, dus je kunt misschien nog wat mensen voor de gek houden.

Vroeger was niet alles beter, maar de politieauto’s waren dat wel. Een dikke Audi A6 is natuurlijk hartstikke leuk, maar de Porsches waar de Rijkspolitie decennialang mee rondreed waren toch even andere koek. Als politieagent in een Porsche rijden: dan ben je pas echt de koning van de snelweg.

Je kunt zelf ervaren hoe dat voelt, want er staat er momenteel gewoon één te koop op Marktplaats. Twee zelfs, maar we kijken nu even naar deze 964 uit 1993. Aan de strepen kun je zien dat dit een late politie-Porsche is.

Het niet de meest iconische politie-Porsche, want dat is natuurlijk de 911 Targa met de oranje-witte livery. De Elfer die je hier ziet is de allerlaatste Porsche die de Rijkspolitie inzette: de 964 Carrera 2 Cabrio. Tegen die tijd begonnen Porsches toch wel erg prijzig te worden, waardoor het in 1996 uit was met de pret.

In tegenstelling tot de meeste vroegere Rijkspolitie-Porsches is deze 964 géén Targa. Bij gebrek aan een rolbeugel is het zwaailicht daarom op de A-stijl gemonteerd. Met 250 pk en 310 Nm aan koppel is dit de snelste Porker die de Nederlandse politie tot hun beschikking heeft gehad.

De moderne politie-strepen op deze Porsche zijn misschien minder iconisch dan de oranje kleurstelling, maar dit heeft ook zijn voordelen. Er zullen vast wel wat onwetende mensen zijn die dit aanzien voor een politieauto die nog in actieve dienst is. En dat is natuurlijk altijd lachen.

Zwaailicht en sirene zitten er ook nog gewoon op, alhoewel het uiteraard ten strengste verboden is om die te gebruiken. De auto komt zelfs met politie-uniform, dus als je wilt kun je er nog een verkleedpartijtje van maken ook.

Deze Porsche 964 heeft inmiddels 161.227 km gelopen, waarvan het grootste gedeelte in dienst van de politie. In de eerste twee jaar is er namelijk al dik een ton op gezet. In de 27 jaar die volgden is er nog zo’n 50.000 km bij gekomen. Je betaalt ongeveer een euro per kilometer die deze auto gereden heeft, want de vraagprijs op Marktplaats is €159.950.