Koop een geweldige retro-supercar uit onverwachte hoek

Een mislukking, waardoor zijn status alleen nog maar aangedikt wordt.

Zo mooi als het klinkt, zo lelijk kan het zijn. Dat beschrijft Jaguar’s aandeel in de supercar-‘oorlog’ in de jaren ’90 wel. Ze kwamen ineens als paddenstoelen uit de grond, auto’s die volgens de ingenieurs “de snelste auto ter wereld” konden zijn. Denk aan de Ferrari F40, Porsche 959, Bugatti EB110 en natuurlijk de McLaren F1. Jaguar’s duit in het zakje was de XJ220. Zoals @willeme ooit al uitgebreid heeft uitgelegd was het concept veelbelovend. Een 6.2 liter V12 met 500 pk en vierwielaandrijving stond op de planning. Dat in een elegante futuristische verpakking, met vleugeldeuren een imposant spektakel. De topsnelheid moest 220 mijl per uur (352 km/u) worden, vandaar de naam: XJ220.

Het eindresultaat was echter een 3.5 liter V6 met twee turbo’s. Voor huidige standaarden logisch, maar toen was de afweging om níet voor een V12 te kiezen niet GroenLinks of GreenPeace. Nee, voor Jaguar was het vooral praktischer: de V6 kon gebruikt worden uit een MG Metro 6R4, die nét niet mee mocht doen met Groep B. Vooral vanwege het feit dat Jaguar niet alleen de helft van de beloofde cilinders niet leverde, ook de vierwielaandrijving en zelfs de vleugeldeuren werden achterwege gelaten. Het enige wat nog overbleef van het concept was het koetswerk.

Per ongeluk bouwde Jaguar daardoor één van de eerste supercars volgens het recept wat we nu voor lief nemen. Zo’n V6 is kleiner en lichter, dus met zijn 1.350 kg is de auto gebalanceerd en lichtgewicht. De auto kon binnen zeer redelijke tijden de Nordschleife klokken en ook de topsnelheid zat enorm dicht bij die 220 mijl per uur. 350 km/u was in die tijd bloedsnel. Een andere reden dat de XJ220 geen succes werd was de concurrentie. Die durfden het wél aan om ‘de juiste motor erin te lepelen’. En de McLaren F1 bijvoorbeeld, die was nog sneller ook. Nee, de Jaguar XJ220 werd verkeerd begrepen.

Achteraf maakt dat hem misschien wel briljant. Een stukje bijzondere geschiedenis. Wil je nou een fysiek stukje van die geschiedenis bezitten, dan kun je wederom terecht bij een Nederlandse occasionzaak. Een denigrerende term voor Classic Youngtimers, die een XJ220 aanbiedt. Vaak associeert men een XJ220 met grijs, maar dit exemplaar is mooi Silverstone Green. Het betreft een exemplaar uit 1994 die net geen 25.000 kilometer op zijn odometer zette. Het is één van de 275 XJ220’s die Jaguar uiteindelijk bouwde en leverde.

Het mooie van de dubieuze status van deze auto is zijn waardebepaling. Oké, 412.500 euro is geen schijntje. Maar al de XJ220 zijn concurrenten tikken tegenwoordig de miljoen aan (de F1 zelfs de 10 tot 20 miljoen!). Voor de helft kun je dus de tegenvaller kopen, die stiekem gewoon het snot voor alle concurrenten hun ogen wegreed. Plus, die V6 is gewoon downsizing avant la lettre. Ook op de Noordpool zul je ze dus niet zo hard horen klagen als wanneer je en hoop meer geld overmaakt voor een F1 of EB110. Ten slotte is het leuk te vermelden dat je voor onderhoud terecht kunt bij het Jaguar-walhalla van Don Low Racing. Een specialist, Britser dan Brits, die heden ten dage nog steeds vervangende onderdelen kan regelen voor XJ220’s. Onder vele anderen. De moeite waard om eens wat over te lezen.