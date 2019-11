Facelift onderweg voor het hele Alfa Romeo-gamma

Enorm veel modellen, natuurlijk.

We kunnen nog steeds genieten van Alfa Romeo. Met voor het eerst een SUV in het gamma, aanvullend op de Giulia, heeft het merk twee bijzonder fraaie auto’s in het assortiment. De grote Duitsers van de troon stoten is nog een brug te ver, maar je moet ergens beginnen. Vernieuwing op zijn Alfa’s gaat ietwat langzaam. Het derde model, de Tonale, laat nog even op zich wachten. Ze houden het volgend jaar ‘rustig’: er komt een facelift voor de Giulia en Stelvio.

Dat maken we op uit een post op een Italiaans forum. Een lijst updates voor de Alfa’s. Kijk zelf maar:

Voor als je het niet helemaal goed kunt lezen, de vernieuwingen zijn best fors. Alles wat je aanraakt wordt gewijzigd, bijvoorbeeld de middenconsole, versnellingspook, het stuurwiel en de schakelaars. En over aanraken gesproken: het 6,5 inch scherm wat bediend wordt met een iDrive-achtige controller, verandert naar een 8,8 inch touchscreen. Een grotere unit met meer functionaliteit. Ook worden meer veiligheidsfeatures toegevoegd en bijgevoegd in het standaardassortiment, waardoor niveau II autonomie mogelijk is. Zo wordt Forward Collision Warning standaard, bijvoorbeeld. Beide auto’s krijgen de kleuren Anodized Blue en Lunare White in het assortiment. En bij de Stelvio wordt het mogelijk om de bumpers mee te spuiten, om de look iets minder SUV-achtig te maken.

En zo zijn er nog een aantal meer veranderingen. Een best aardige vernieuwing voor de Alfa’s. Of deze veranderingen al gelijk invloeden vanuit de PSA-stal krijgen, dat weten we niet.