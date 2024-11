BMW M5 Touring (G99) test en video

Twee keer eerder probeerde BMW het met een M5 Touring, maar van de meeste generaties M5 was er geen Touring.

In 1992 probeerde BMW het voor eerst: er moeten toch kopers te vinden zijn die de smeuiige motorsport zes-in-lijn in een fraaie M5 Touring koets gelepeld willen hebben. Dat viel een beetje tegen, want dat waren nog geen 1.000 mensen. Voor de volgende generatie liet BMW het dus maar zitten, maar met de facelift van de E60/ E61 generatie van de M5 deden ze nog een poging. Een hoogtoerige V10 in de fraaie M5 Touring verliet iets meer dan duizend keer de showroom. Dus werd het weer twee generaties stil.

M5 Touring met plug-in hybrid aandrijflijn

Deze keer lanceert BMW tegelijkertijd met de M5 limousine ook de M5 Touring. Zo krijgt de station versie ook een gelijke kans in de markt. Net als de M5 sedan heeft de M5 Touring ook de M Hybrid aandrijflijn. De elektromotor levert 197pk en 280Nm, een instap 5-serie zou dan al prima mee kunnen rijden. Het accupakket is 18,6 kWh groot en daarmee kan je tot 67 km elektrisch rijden.

Gelukkig is dat nog niet alles, want onder de motorkap vinden we de bekende 4.4 liter grote V8 met twee turbo’s in een hot-V opstelling. Die heeft nog eens 750Nm tussen 1.800 en 5.400 tpm uit en een maximumvermogen van 585 pk.

Op strategische momenten zoals tijdens het schakelen of laag in de toeren, kan de elektromotor de V8 ondersteunen. Nog leuker is het optelsommetje: totaal pompt de M Hybrid aandrijflijn er 727pk en 1.000 Nm uit. Het is goed voor een sprint naar de 100 in 3.6s. Van 0-200 km/u duurt 11,1s, wat twee tienden langzamer is dan de M5 limousine. Met de M Driver’s Pack haalt de M5 305 km/u, waarbij de teller 312 km/u aangeeft.

Tijdens de rijtest van de BMW M5 limousine behandelden we veel meer details, in de basis is de M5 Touring niet heel veel anders. Die paar extra kilogrammen door drie extra ruiten, een groter klep en een langer dak, je merkt dat eigenlijk niet.

De lage CO2-uitstoot zorgt nog steeds voor een briljante lage vanafprijs. Zonder opties mag de BMW M5 Touring begin 2025 al voor €146.604,- mee.