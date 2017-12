Koop een net ingereden BMW E46 M3 CSL in NL

Slechts 8.300 legde dit scheurijzer af in zijn leven.

Nog altijd is de E46 de beste generatie 3-serie ooit. Nu de kans dat toekomstige Dreiers dikke I6-en onder de kap hebben met de minuut slinkt, zal dat wellicht ook altijd zo blijven. In dat geval is de E46 M3 CSL (rijtest) de ultieme 3-serie die ooit gebouwd zal worden. Coupé, atmosferische zes-in-lijn onder de kap met een specifiek vermogen van meer dan 100 pk per liter, dat briljante aanzuiggeluid, de simpele doch stijlvolle velgen, nog net geen gedateerde navi-nonsense in het interieur…Beter dan dit wordt het niet.

Dat realiseerde zich de Belgische BMW-dealer die dit exemplaar aankocht waarschijnlijk ook al rap. Hij stelde de auto tentoon in zijn glazen paleis, alvorens hem voor eigen gebruik op kenteken te zetten in 2005. In zeven jaar legde hij slechts 7.000 kilometer met het apparaat af, waarna hij de auto doorspeelde aan een Nederlandse verzamelaar. Die deed de auto op zijn beurt in 2015 van de hand aan de huidige eigenaar, maar in de tussenliggende jaren is de kilometerstand dus maar marginaal verder opgeschoven.

En dus kan je nu een bijna nieuwe E46 M3 CSL oppikken in Gronsveld, of all places. Maar helaas, je raadt het al, een goedkope aangelegenheid wordt dat niet. Voor ‘normaal gebruikte’ CSL’s betaal je al flink meer dan voor een reguliere E46 M3, ze beginnen bij ongeveer 60-70K op mobile.de. Dit maagdelijke exemplaar moet echter 142.500 Euro opleveren. Mjah, daar heb je dus ook zo’n beetje een nieuwe M4 CS (rijtest) voor…Maar goed we hadden in de eerste alinea al vastgesteld dat die niet zo episch is als de E46 M3 CSL.

Bedankt Robin voor de tip!