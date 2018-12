Koop een niet alledaagse Lamborghini Aventador

Als je écht wil opvallen met iets unieks.

Rij hiermee door de straten van Londen en je genereert gegarandeerd draaiende nekken. Dat is met een normale Lamborghini Aventador wel anders, de Britse hoofdstad telt er immers genoeg. Wat we zien is de Kode0 van de Japanse designer Ken Okuyama. Het is niet zo vreemd dat zijn ontwerp je misschien aan iets doet herinneren. Okuyama was namelijk ook verantwoordelijk voor het design van de Ferrari Enzo.

Vandaag de dag bouwt Ken Okuyama zijn eigen creaties op basis van bestaande auto’s. In 2017 presenteerde de trotse Japanner de Kode0 tijdens The Quail in Californië. Een Lamborghini Aventador LP700-4 was de basis van dit project. Het interieur lijkt nog grotendeels op de V12-Lambo. Het uiterlijk heeft voor een groot deel maar weinig weg van een Aventador. De inspiratie is afkomstig van supercars uit de jaren zeventig, waardoor deze auto uit 2017 eigenlijk nu al extreem gedateerd oogt.

Juist dit gepresenteerde exemplaar wordt nu te koop aangeboden via Classic Driver. De adverteerder laat niet weten wat de Kode0 moet gaan kosten. De auto van Okuyama heeft 2.200 kilometer gelopen. Qua techniek is de twaalfcilinder met rust gelaten. Net als bij een reguliere Aventador, levert de 6.5 V12 een gezonde 700 pk. Wel weegt deze creatie 25 kg minder in vergelijking met de Lamborghini.