Zo kun jij een ton winnen zonder het huis uit te hoeven

Binnenkort kun jij met Porsches racen in je eigen huis. Ja echt.

Als je dit leest, is de kans groot dat je vroeger urenlang autogames hebt zitten spelen. Want sinds de komst van de Playstation en Xbox worden racegames steeds leuker en is er voor elk wat wils. Ondertussen is de markt enorm groot. Wil je écht realistisch racen, dan is Assetto Corsa, Project CARS of Gran Turismo iets voor jou. Ben je meer fan van rondrijden in de grote open wereld? Dan biedt Forza Horizon 4 of Need for Speed: Payback uitkomst. Wil je wel realistisch racen, maar het toch relatief eenvoudig houden? Dan kun je niet om Forza Motorsport 7 heen. En ook Amazon is druk bezig met een interactieve game gebaseerd op The Grand Tour.

Kortom: je hoeft het huis niet meer uit om een lekker potje te racen. Als ervaringsdeskundige met een Logitech-racestuurtje kan ik je melden dat zelfs een Peugeot 308 een grotere kick geeft als je in het ‘echt’ gaat rijden, maar vooruit. Racegames zijn een toffe tijdsbesteding als je je liefde voor auto’s wil combineren met zelf alles onder controle hebben. Voor wie dan ook daadwerkelijk goed is in gamen, is er eSports uitgevonden. Meerdere games doen al mee aan eSports en daar kun je een lekker zakcentje mee verdienen. Een racespel genaamd iRacing pakt het slim aan: ze maken een grote prijzenpot en maken de game makkelijk toegankelijk.

Dat doen ze in samenwerking met Porsche. De makers van de racegame gaan hand in hand met Zuffenhausen om een indruk te geven van de Porsche GT3 Cup. Blijk jij nou een goede bestuurder te zijn, dan kun je flink geld winnen. De winnaar van het toernooi krijgt 100.000 dollar. Daar kun je bijna een echte Porsche GT3 van kopen. Mocht je nou totaal geen interesse hebben in het racen, maar wel graag de races willen volgen? Hou dan het YouTubekanaal van iRacing in de gaten. Kwalificatie voor de virtuele beker vindt plaats in januari.

Check hier hoe een YouTuber het in iRacing opnam tegen F1-coureurs Lando Norris en onze eigen Max Verstappen.