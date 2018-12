Tik deze Aventador op de kop in Amersfoort

Doe een goed bod en de V12-Lambo is yours.

Soms kan een veiling een echt buitenkansje zijn. Terwijl occasions via een site als Autotrack een vaste prijs hebben, kun je door middel van een veiling voor een lagere prijs een auto op de kop tikken. Dit ligt wel aan een aantal factoren. Zo moet er geen schrikbarend hoge minimumprijs zijn. Ten tweede is het al gauw niet meer interessant als er veel kapers op de kust liggen.

In Amersfoort wordt momenteel via BVA Auctions deze Lamborghini Aventador LP700-4 aangeboden. Het gaat hier om de pre-facelift versie, uit 2013. De grijze Aventador heeft 24.330 kilomter gedraaid. Met een grijs exterieur, zwarte velgen en een zwart interieur heeft de eerste eigenaar voor een Batman-specificatie gekozen. De remklauwen zijn geel en die gele details komen ook weer terug in het interieur. In combinatie met het Hollandse gele kenteken oogt het prima.

De veiling sluit over dik twee weken. Het hoogste bod staat op moment van schrijven op 135.000 euro voor de Lamborghini. Het eerstvolgende bod moet minimaal 140.000 euro bedragen. Deze Aventador had een catalogusprijs van 434.370 euro, waar 94.999 euro BPM mocht worden afgedragen aan de staat. Check de veiling hier.

Met dank aan Jaap voor de tip!