Breek: kabinet wil VERKOOPVERBOD benzine- en dieselauto

De VVD heeft per ongeluk het verkeerde vakje ingekleurd?

Haal het vaseline potje maar van de plank, want het kabinet heeft zojuist het Klimaatakkoord gepresenteerd gekregen. Hier staan alle afgesproken plannen die Den Haag (VVD, CDA, D66, ChristenUnie) wil gaan uitvoeren om milieuproblemen aan te pakken. Voorzitter Ed Nijpels van het Klimaatberaad was verantwoordelijk voor de presentatie van het Klimaatakkoord.

Natuurlijk is de automobilist de pineut. In het Klimaatakkoord staat dat het kabinet een algeheel verkoopverbod wil van benzine- en dieselauto’s per 2030. De autoindustrie krijgt een krappe 11 jaar de tijd om het hele gamma om te gooien naar volledige elektrische auto’s. Daarnaast wil het kabinet een onderzoek naar de mogelijkheid om rekeningrijden weer in te voeren. Op z’n vroegst gaan we in 2024 rekeningrijden. Op welke manier en wat we mogen verwachten is nog niet duidelijk. Als laatste zullen de accijnzen op benzine en diesel de komende jaren blijven toenemen met één cent.

Het Klimaatakkoord bestaat uit circa 600 maatregelen die Nederland moeten verduurzamen. Doel is om de algehele CO2-uitstoot met de helft te verminderen. Alle plannen moeten nog wel doorberekend worden. Het is dus afwachten of deze roeptoeterij van het kabinet überhaupt haalbaar is.