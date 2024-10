Maserati staat in het rood

De problemen zijn inmiddels zo groot bij Maserati dat het merk in het rood staat.

Een line-up met kersverse modellen, jagend op succes in de markt van supercars en luxe auto’s. Helaas gaat dat niet zo makkelijk. Maserati kwakkelt al een tijdje en inmiddels zijn de problemen zo ernstig dat het merk in het rood staat. Dat geeft Stellantis CEO Carlos Tavares toe in een interview met Autocar.

Problemen

Het commentaar gaaf de Tavares in Parijs, waar momenteel een autoshow gaande is. Maserati ligt onder vergrootglas nadat bekend werd dat de autoverkopen zijn ingezakt als een plumpudding. Eerder gaf de CEO van Stellantis de schuld aan de marketeers, het zou niet zozeer aan de modellen liggen. Tegenover de Britse publicatie herhaalt de beste man nog eens deze woorden.

Ook zouden de slechte resultaten voortkomen uit slechte management uit het verleden. Een zondebok zoeken is natuurlijk altijd makkelijk. Voor Tavares is het zaak om de boel op de rit te krijgen, waar de schuld ook ligt. Dat Maserati inmiddels in het rood staat is een slecht verhaal. Eerder liet Stellantis al weten geen merken te willen verkopen, ook al draaien ze slecht.

Een samensmelting van de merken Alfa Romeo en Maserati hoeven we ook niet te verwachten. De CEO van Stellantis zegt dat beide merken compleet anders opereren. Waar Alfa Romeo een premium merk is dat volume moet draaien, ligt de focus bij Maserati op luxe. Als exclusiviteit het doel is dan slaagt Stellantis daar wel in met Maserati. De verkopen zijn zo slecht dat de auto’s onvrijwillig exclusief zijn geworden. Daar waar je op bij wijze van spreken op elke hoek van de straat een Porsche ziet, zijn Maserati’s schaars.

Tavares wilde er verder niet op ingaan toen hij zei dat Maserati in het rood staat. Hoe slecht de cijfers zijn is op dit moment niet bekend. Voorlopig lijkt er ook geen reddingsplan te liggen om Maserati uit het slop te trekken. Barre tijden, voor het historische mooie merk uit Modena.