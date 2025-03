Porsche 992.2 GT2 RS komt eraan: dit wordt de hoge prijs!

We kijken al lang uit naar de Porsche 992.2 GT2 RS en we weten nu wat zijn prijs zal zijn.

Dacht je dat de 992 GT3 RS het toppunt van deze 911-generatie is? Laat Porsche niet lachen. De RS-divisie is al enkele jaren bezig met een nog heftiger Elfje. Dit moet de nieuwe 911 GT2 RS worden. Aangezien we al weten dat de aandrijflijn hybride zal zijn, voegen we hem bij de 992.2-generatie.

De volgende GT2 RS moet net als zijn voorganger de sterkste en agressiefste 911-versie worden. Bij de vorige generatie deed deze uitvoering dat met een 3.8-liter twinturbo boxermotor die 700 pk en 750 Nm produceerde. Daarmee was en is het nog steeds de krachtigste 911 ooit. Volgens de geruchten zou de 992.2 daar nog eens 150 pk bovenop doen voor een systeemvermogen van 850 pk! Daar moet de GT3 RS met 525 pk even van slikken.

De prijs van de Porsche 992.2 GT2 RS

De nieuwste informatie over de volgende race-911 viste The Supercar Blog op. Zij vonden een advertentie op mobile.de waarin een reserveringsplek voor de 992 GT2 RS werd aangeboden. Helemaal waterdicht is het nieuws dus niet. Als we de bron mogen geloven, krijgt de Porsche 992.2 GT2 RS een prijs van € 450.000 inclusief Duitse belastingen.

Om je een beeld te geven: de GT3 RS begint in Duitsland inclusief diezelfde belastingen bij € 248.157. Mocht de GT2 RS ook hier ongeveer twee ton duurder zijn dan de GT3 RS, dan gaat het prijskaartje in Nederland over de € 550.000. De GT3 RS kost hier namelijk € 364.800. Wie liever vergelijkt met de vorige GT2 RS: die ging bij zijn lancering in 2017 voor tenminste € 354.300. Neem je inflatie mee in je berekening, dan zou de 991 GT2 RS vandaag de dag bijna € 460.000 kosten. Als je het zo bekijkt, is de prijs dus helemaal niet zo gek.

Wat weten we nog meer over de 992.2 GT2 RS?

Volgens de aanbieding wordt de 911 op 1 juni 2026 geleverd. Als dat klopt dan zal de aankondiging ergens tegen het einde van dit jaar of het begin van volgend jaar plaatsvinden. Daarnaast zien we dat de 911 een PDK-automaat krijgt. Wat we al wisten, is dat je straks van achter het stuur, het camber van de wielen kunt verstellen. Bij een bocht schroef je wat camber bij voor meer grip en op het rechte stuk schroef je weer terug voor meer topsnelheid.

Tevens zijn er al wat video’s te vinden van een GT3 RS-testauto. Daarvan wordt gezegd dat ie de GT2 RS-motor met zich meedraagt. Dikke kans dat de GT2 RS wat hybride spulletjes leent van de hybride aandrijflijn uit de GTS. Heb je niet genoeg geduld om te wachten op de 992.2 GT2 RS? Dan komt dit nu het dichtste in de buurt.