Vernieuwde Toyota SUV herken je niet meer terug!

Een nieuwe generatie zorgt voor een compleet nieuwe, stoerdere look.

Toyota is bezig met het updaten van het hele assortiment. Over de hele breedte krijgen de bekende modellen, nieuwe smoeltjes en komen er nieuwe auto’s bij. Maar de Corolla Cross, die overleeft het allemaal. Zijn styling stond redelijk ver af van die van de rest van de Toyota’s van zijn generatie. Maar daar komt nu verandering in.

Had jij de hoge Corolla herkend aan deze nieuwe ruige blik? Ik ook niet. Kennelijk is het nieuwe ontwerp specifiek bedoeld voor Europese klanten. Voel je dus aangesproken door de nieuwe Corolla-SUV. Toyota verandert de grille in een honingraadgrille die meer lucht naar de motor brengt, het achterlicht is opnieuw vormgegeven en er zijn nieuwe 18-inch velgen.

Vanbinnen gaat Toyota ook aan de slag. De versnellingspook is nieuw en zit altijd in de Cross, want je kunt hem alleen bestellen als automaat. Verder is het middenconsole gegroeid. Er is nu meer opslagruimte voor een smartphone en een verschuifbare opslagdoos. Je telefoon draadloos opladen kan nu 1,5 keer zo snel als voorheen. In het midden zit een 10,5-inch touchscreen en het bestuurdersdisplay meet 12,3 inch. Dankzij meer dempingmateriaal in het dak en bij het achterste ventilatiegedeelte is het stiller in de cabine.

Specificaties onbekend?

In het persbericht heeft Toyota het over twee aandrijflijnen: de Hybrid 140 en Hybrid 200. Toyota prijst de motoren natuurlijk de hemel in, maar wat je precies krijgt, maakt het merk nog niet bekend. Als we er vanuit gaan dat de specificaties gelijk blijven aan de uitgaande generatie, dan kun je kiezen uit een 1,8-liter of 2,0-liter verbrandingsmotor met hybride hulp. De Hybrid 140 heeft inderdaad 140 pk en de Hybrid 200 … 197 pk. Het koppel is respectievelijk 185 en 206 Nm.

Het vermogen gaat altijd naar alle wielen. De Corolla Cross krijgt een primeurtje die wat minder relevant is voor ons klimaat. De SUV krijgt als eerste Toyota de Snow Extra-rijmodus voor wat veiliger rijgedrag wanneer de wegen wit kleuren.

De leukste nieuwe Toyota Corolla Cross

Die dikke sjaak die je boven het artikel zag, dat is de leukste nieuwe uitvoering. Voor het eerst bouwt Toyota een GR Sport-versie van de hoge Corolla. En wat voor een! Het is geen standaard ding met wat badges, maar een echt eigen ontwerp met een agressiever front. De sportieve versie komt hierdoor vrij dichtbij de Corolla GR.

Naast het nieuwe gezicht krijgt de GR Sport ook eigen 19-inch lichtmetalen wielen, zwarte Toyota-logo’s en een exclusieve bi-tone kleurstelling met de kleur ‘Storm Grey’. Vanbinnen vind je speciale synthetische bekleding op stoelen die aanvoelt als suede, GR-logo’s en rode stiksels.

Ook van de GR Sport hebben we geen specificaties, maar ik hoop dat ie een wat leukere motor krijgt dan de hybride krachtbron met 197 pk. Wat weten we dan wel? Nou, de GR Sport moet ‘flexibeler, responsiever en leuker om te rijden’ zijn. Dit moet vooral komen door 10 millimeter minder bodemvrijheid, een aangepaste stuurbekrachtiging, gevoeligere pedalen en een sportmodus waarbij de verbrandingsmotor stationair een hoger toerental draait.

Wanneer in Nederland?

Toyota legt de laatste hand aan de Corolla SUV’s voordat de nieuwe generatie ergens in de zomer van dit jaar bij de Nederlandse dealers staat. Wat later, in de herfst, komt de GR Sport-uitvoering. Prijzen zijn nog niet bekend. Het is te hopen dat Toyota de prijzen rond die van de uitgaande Corolla Cross kan houden. Die ging voor minimaal € 38.995. En nu ook maar meteen de gewone Corolla met dikke wielen naar Nederland brengen!