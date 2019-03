Koop één van 46 NL’se geldauto’s en vervoer je eigen cash!

Of vrouwen, kaas, beschonken vrienden, fragiele oude dames, etc, etc.

Het jaar begon met een domper van jewelste voor de grootste geldtransporteur van Nederland. SecurCash ging namelijk in de eerste week van januari deels failliet. In de weken daarna konden de gepantserde transportauto’s, een behoorlijke vloot bestelbussen van Mercedes, gelukkig nog gemobiliseerd worden om het resterende geld bij winkels op te halen.

Inmiddels heeft het bedrijf zijn werkzaamheden volledig gestaakt, wat wel blijkt uit het feit dat 46 van zijn voormalige waardetransportauto’s onder de hamer gaan. Hoewel je anders zou verwachten, kun je ze op de kop tikken voor een appel en een ei.

Wie een duik neemt in de lijst van bijna vijftig bestelauto’s, zal zien dat er een vrij reëele kans bestaat dat je een van deze wagens kunt overnemen voor minder dan 2.000. Op het moment van schrijven duurt het nog ongeveer drie dagen totdat het hoogste bod wint en op een groot deel van de auto’s is vooralsnog niet meer dan 1.500 euro geboden. Met uitzondering van de nieuwere modellen (uit 2012 en 2013), waarvoor ongeveer 7.000 is geboden, zullen de auto’s waarschijnlijk voor niet meer dan 3 mille van de hand gaan.

Het is niet duidelijk of een oud-concurrent zit te azen op een goedkope uitbreiding van zijn vloot, maar ongetwijfeld zullen ook particulieren de kans krijgen hun slag te slaan. Wie wil er nu niet een gepantserde Mercedes voor een prikkie?